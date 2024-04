Brasília

Os pedidos de financiamento junto ao BNDES atingiram o patamar máximo no ano previsto pelo programa Mais Inovação, que oferece juros atrelados à TR (Taxa Referencial), de cerca de 2% ao ano.

Segundo José Luis Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do banco, o banco possui R$ 20 bilhões disponíveis para serem emprestados ao longo de quatro anos para projetos desses tipo —média de R$ 5 bilhões por ano.

O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon - Divulgação BNDES

Por isso, ele defende outras fontes de recursos para o financiamento.

"Isso mostra a importância de aprovarmos a lei das LCDs [Letras de Crédito de Desenvolvimento]", disse Gordon ao Painel S.A.. "A procura é enorme. Há empresas de todos os portes querendo inovar."

Em 2023, o BNDES aprovou R$ 5,3 bilhões para projetos de inovação, mas somente R$ 3,9 bilhão diretamente pelo banco. O restante (R$ 1,4 bilhão) ocorreu por meio de bancos privados, que fizeram o repasse.

A fonte de recursos para esse programa é o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), que é remunerado pela TLP (Taxa de Longo Prazo).

O uso da TR foi aprovado pelo Congresso dentro da lei nº 14.592, sancionada em maio do ano passado, e regulamentado em agosto pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

De acordo com as regras, há uma trava de aplicação da TR em até 1,5% do estoque do FAT. Ou seja: R$ 5 bilhões por ano.

