Brasília

Em um ano e meio, a Starlink, empresa de internet via satélite de Elon Musk, triplicou de tamanho. Hoje tem quase tantos clientes quanto a gigante norteamericana Hughes e ultrapassou a Sky/AT&T.

Dados da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) mostram que, entre maio de 2023 e fevereiro deste ano, a companhia passou de 57.605 acessos à banda larga via satélite para 149.615, a maior parte em regiões mais afastadas, como a Amazônia e o Centro-Oeste.

O empresário Elon Musk, dono da Tesla e da Starlink - Angela Weiss - 02.mai.22/AFP

Musk se aproximou do mercado brasileiro no governo Jair Bolsonaro e começou a atuar no país interessado em conectar escolas na Amazônia.

A licença de operação foi dada pela Anatel há dois anos e, nos seis meses iniciais, entrou na lista das 50 maiores na oferta de banda larga.

Em maio de 2023, ocupava a posição 42 com 57.605 pontos de acesso —0,1% de participação desse mercado.

Dois meses após, já contava com 90.763 acessos, deixando para trás a Sky/AT&T, com 64.674 acessos.

Em fevereiro deste ano, dado mais recente, a Starlink registrou 149.615 acessos ativos, o que representa 0,3% do total.

Com esse desempenho, ela se aproxima da gigante norte-americana Hughes, que opera no país com 180.259 acessos.

Claro, Vivo e Oi lideram na oferta de conexões de internet em banda larga, mas, na grande maioria, o acesso é feito pela rede fixa.

O empresário Elon Musk, dono da rede social X (antigo Twitter), foi incluído neste domingo (7) como investigado no inquérito das milícias digitais por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

A medida ocorreu após uma série de declarações de Musk em rede social ao longo do fim de semana, relacionadas ao Brasil. O empresário chegou a dizer que estava "levantando restrições" de sua rede impostas por decisões judiciais, além de defender que Moraes deveria renunciar ou sofrer impeachment.

Após a decisão do ministro, a Starlink publicou um anúncio em sua página da plataforma X, antigo Twitter —que pertence a Musk— oferecendo descontos de 50% nas assinaturas dos pacotes. A prática vem sendo utilizada para acelerar a expansão do grupo no país.

Com Diego Felix