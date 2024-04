Brasília

A música Leão, de Xamã, foi a mais tocada em shows realizados no país no ano passado, segundo o Ecad, escritório que arrecada e distribui direitos autorais no país.

O rapper, famoso pelo hit Malvadão 3 e que participa da novela Renascer, lançou a canção em 2020, mas ela fez sucesso na voz de Marília Mendonça, que a gravou antes de sua morte, em novembro de 2021.

O rapper brasileiro Xamã durante apresentação no Lollapalooza 2024 - Adriano Vizoni - 23.mar.24/Folhapress

Xamã desbancou Luan Santana, segundo colocado na lista, com "Coração Cigano", "Eu gosto assim" (de Rafa Borges, Francisco Araújo e Junior Pepato) e "Erro gostoso (de Lucas Souza, Flavinho do Kadet, Felipe Marins, Gabriel Angelo, Eliabe Quexin e Edson Garcia).

Até astros globais, como Miley Cyrus (de "Flowers") e Samuel Johnson (de "As it Was") foram desbancados.

Para o Ecad, isso mostra que o Brasil consome, em absoluta maioria, música brasileira, o que gera renda para os compositores.

O escritório não informa dados de arrecadação de direitos autorais pagos aos compositores.

Ranking das músicas mais tocadas no Brasil (e seus compositores)

Leão — Xamã Coração Cigano — Luan Santana / Lucas Santos Eu Gosto Assim — Rafa Borges / Francisco Araújo / Junior Pepato Erro Gostoso — Lucas Souza / Flavinho do Kadet / Felipe Marins / Gabriel Angelo / Eliabe Quexin / Edson Garcia Haja Colírio — Mateus Candotti / Wendell Mello / Lucas Ing Beijo de Glicose — Kito / Rafaela Miranda / Isabella Resende / Gustavo Martins As It Was — Samuel Johnson / Kid Harpoon / Harry Styles Traumatizei — Felipe Kef / Nudoze / Gabriel Angelo / Thales Lessa Bombonzinho — Renato Campero / Robison Jf / Matheus Araujo / Leo Soares A Culpa É Nossa — Rafa Borges / Gabriel Angelo / Lari Ferreira / Diego Silveira Te Amo Demais — Cesar Lemos / Karla Aponte Flowers — Miley Cyrus / Michael Pollack / Gregory Aldae Hein Oi Balde — Elan / Greg Neto / Bruno Cesar Fala Mal de Mim — Gabriel Cantini / Luciano Lima / Lucas Medeiros / Marco Esteves / Dj Ivis Termina Comigo Antes — Alex / Cristian Luz / Bruno Cesar Hold me Closer — Cirkut / Ann Orson / Andrew Watt / Bernie Taupin Basiquinho — Henrique Moura / Tunico Moura / Henrique Tranquero Nosso Quadro — Rodolfo Alessi / Marco Carvalho Palhaça — Junior Sillva / Elcio Di Carvalho / Waléria Leão / Vinni Miranda / Gui Prado / Bia Frazo Cuida da Sua Vida — Mateus Candotti / Lucas Ing / Thales Lessa / Matheus Costa

Com Diego Felix