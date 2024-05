Brasília

O resultado financeiro da Ipiranga ficou 1,3% menor no primeiro trimestre deste ano com a unificação de suas marcas Abastece Aí e KMV, ambas referentes ao programa de vantagens da distribuidora para os clientes dos postos com sua bandeira.

As perdas se referem ao Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e só vieram à tona porque a distribuidora decidiu fazer a unificação contábil do grupo em março.

Este é o primeiro balanço divulgado após a junção e, de acordo com as demonstrações contábeis, o clube de vantagens para quem abastece nos postos da rede gerou um Ebitda negativo de quase R$ 250 milhões entre 2020 e 2023.

Ao longo desses quatro anos o desempenho do Abastece Aí não era contabilizado junto com os da Ipiranga.

"A segregação dos resultados não faz mais sentido" em razão de "o Abastece Aí continuar a ser o principal canal de relacionamento com os consumidores da Ipiranga e do novo direcionamento estratégico da empresa", disse a Ipiranga no balanço.

Financeiramente, isso é um indicador de que o programa de fidelidade estava gastando muito mais em suas operações do que gerando receitas. Com a integração, o Ebitda da Ipiranga registrado em 2023, agora retificado, ficou 1,3% menor.

Isso puxou para baixo os resultados da Ultrapar, empresa com ações negociadas na B3 e que reúne, além da Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo.

O Ebitda ajustado do grupo caiu de R$ 2,3 bilhões, em dezembro de 2023, para R$ 1,3 bilhão no primeiro trimestre deste ano.

Essa diferença de R$ 929 milhões foi majoritariamente puxada pela Ipiranga, que teve um recuo de R$ 817 milhões em seu Ebitda entre esses dois trimestres.

Além do programa de fidelidade, pesaram uma redução de 13,2% na sua rede de postos, também na comparação anual, e uma queda de 13% na receita líquida (R$ 114 milhões).

