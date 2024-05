São Paulo

O governo de São Paulo anuncia nesta quinta (23) a adesão a um programa internacional de avaliação da segurança nas estradas e o lançamento do seu Plano de Segurança Rodoviária.

Utilizada em 126 países, a metodologia da iRAP (International Road Assessment Program) será adotada para melhorar as condições de tráfego com intuito de reduzir acidentes.

Trânsito na rodovia Carvalho Pinto, rumo ao interior de São Paulo e litoral norte - Marlene Bergamo - 29.dez.23/Folhapress

As rodovias serão classificadas por um sistema de pontuação por estrelas que vão de 1 (pouco segura) a 5 (muito segura). A classificação ajuda a determinar uma série de providências e melhorias que devem ser tomadas para aumentar a segurança viária.

As estrelas também ajudam a indicar, de forma individualizada, se as rodovias são seguras para veículos, motociclistas, pedestres e ciclistas.

A adesão ao sistema de classificação será a primeira parceria do tipo adotada por um governo estadual no país. O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), quando ainda ocupava o Ministério da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro, foi um dos responsáveis por aplicar a metodologia nos mais de 54 mil quilômetros de rodovias federais.

Em São Paulo, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) vai comandar a adequação das rodovias ao sistema de avaliação de segurança do iRAP.

A iniciativa ainda irá se somar às informações do Anuário Rodoviário de Acidentes 2023, feito pelo DER, com um compilado de estatísticas e dados relativos a acidentes na malha viária estadual ao longo do ano passado. O anuário foi publicado no início deste mês, após um hiato de nove anos.

Com Diego Felix