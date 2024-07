Uma pesquisa realizada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp) mostra que as intenções de voto no deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo sobem com apoio de Lula (PT).

Já os endossos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fazem com que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) perca força.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) e o atual prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) - Montagem

A influência dos padrinhos políticos no pleito ocorre em um cenário de simulação de segundo turno, em que Nunes aparece na dianteira, com 43% das intenções, enquanto Boulos pontua com 36%.

Segundo a pesquisa, quando o psolista é apresentado como o candidato de Lula as intenções de voto sobem para 46%. Já o vínculo de Nunes com Bolsonaro e Tarcísio afasta os eleitores do atual prefeito, com o percentual variando negativamente de 43% para 38% no segundo turno.

Para o levantamento foram ouvidos 1.500 eleitores entre 16 e 19 de julho. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-04746/2024 e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

A sondagem também revela a influência do vice das duas chapas no cenário de segundo turno. Quando Boulos é apresentado aos eleitores com Marta Suplicy (PT) como candidata a vice-prefeita, as intenções de voto sobem de 36% para 46%.

A citação ao nome do coronel Ricardo Mello Araújo (PL) como vice na chapa do atual prefeito, por outro lado, faz com que as intenções de voto em Nunes diminuam, ficando em 36%.

No cenário geral, Boulos e Nunes lideram a disputa pela prefeitura da cidade tecnicamente empatados no primeiro turno, com 26% e 22% das intenções de voto, respectivamente.

José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB) vêm em seguida, com 12% e 11%, respectivamente. Na sequência aparecem Tabata Amaral (PSB), com 5%, Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%, e Maria Helena (Novo), com 2%.

Na pesquisa espontânea, quando o eleitor indica em quem vai votar sem ter os nomes de postulantes à disposição, Boulos tem 18% das intenções de votos, Nunes, 15%, Marçal, 6%, e Datena e Tabata Amaral, 3%. Kim Kataguiri e Marina Helena aparecem com 1%.