São Paulo

Os preços do arroz subiram 0,72% em maio, segundo o índice de preços dos supermercados, monitorado pela Apas (Associação Paulista de Supermercados) e a Fipe.

No ano, a alta acumulada é de 6,69%.

Supermercado Pão de Açúcar limita venda de arroz, leite, óleo de soja e feijão em meio a enchentes no RS - Pedro Lovisi - 09.mai.24/Folhapress

"A tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul poderá afetar ainda mais o preço do arroz nos próximos meses. O Estado é o principal produtor deste alimento no país, com participação de 69,3% da produção nacional", afirma em nota Felipe Queiroz, economista-chefe da Apas.

De acordo com a associação, a série histórica mostra que é comum o valor do arroz subir a partir da metade do ano, porém com as chuvas no Sul o cenário tende a piorar neste ano, principalmente na produção da próxima safra.

"A depender dos efeitos das cheias sobre as áreas produtivas e sobre o plantio e a colheita de grãos, os efeitos sobre os preços poderão ser maiores nos médio e longo prazos", diz Queiroz.

Os dados da Apas mostram que a média mensal da saca de 50kg fechou o ano passado em alta, quando ultrapassou os R$ 125. Ao longo do primeiro trimestre, os preços tiveram queda acentuada, com a saca custando menos de R$ 100.

Com as inundações no Sul, houve variação nos preços diários, que dispararam de R$ 95 em 2 de abril para quase R$ 125 em 15 de maio. Essa foi a primeira vez no ano que a média mensal da saca ficou menor que os registros diários.

Neste mesmo período do ano passado, a saca custava menos de R$ 85.

Com Diego Felix