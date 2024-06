O espetáculo "Elis, a Musical" vai voltar aos palcos da capital paulista no segundo semestre deste ano. Com direção de Dennis Carvalho e estrelada pela atriz Laila Garin, a peça fará uma nova temporada no Teatro Claro Mais SP, em novembro.

Antes, o musical poderá ser visto em Fortaleza, São Luís, no Recife e no Rio de Janeiro.

Laila Garin em cena da peça 'Elis, o Musical' - Caio Gallucci/Divulgação

"Elis, a Musical" estreou há mais de dez anos e já foi visto, segundo os seus produtores, por mais de 300 mil espectadores.

A produção é da Aventura, empresa responsável pelo musical "A Noviça Rebelde" que, após temporada no Rio, estreia em São Paulo no próximo dia 13 de julho, com Malu Rodrigues e Larissa Manoela no elenco.

TERCEIRO SINAL

As atrizes Guida Vianna e Silvia Buarque receberam convidados para a estreia da peça "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe", protagonizada por elas, realizada na semana passada. O espetáculo está em cartaz no Sesc Pinheiros, em São Paulo, e teve todos os seus ingressos vendidos. A atriz Mel Lisboa e o ator Luiz Henrique Nogueira prestigiaram a sessão.