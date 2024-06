Brasília

A Caixa Econômica Federal lançou nesta quarta (6) um programa que prevê o financiamento de passagens de ônibus interestaduais para população de baixa renda. Os bilhetes serão adquiridos em casas lotéricas.

Segundo presentes, o anúncio foi feito durante um evento no Rio de Janeiro. A primeira passagem foi comprada por um morador numa lotérica na comunidade da Rocinha.

Movimentação no terminal rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo - 20.out.2022-Jardiel Carvalho/Folhapress

Diante dos preços elevados dos bilhetes aéreos e da dificuldade das famílias, muitas com parentes em estados afastados no Norte e Nordeste, o banco decidiu liberar uma linha de crédito para que essas pessoas possam voltar a viajar –um pedido do presidente Lula.

Desde o início do governo, houve pressão do Ministério de Portos e Aeroportos sobre as companhias aéreas para que fizessem um programa de passagens mais baratas.

Chamado Voa Brasil, ele oferece assentos por R$ 200, mas ainda há muitas barreiras para sua devida implantação.

Consultada, a Caixa confirmou o programa, mas não deu detalhes.

Com Diego Felix