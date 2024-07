São Paulo

Apesar do revés de ter apenas um interessado em comprar um pedaço da Sabesp, o governo de São Paulo avalia que a desestatização de sua companhia de saneamento será a maior oferta pública de ações do país no ano, superando a soma das outras seis ocorridas no semestre.

Se tudo der certo, a Equatorial, única que permaneceu com interesse em comprar ações correspondentes a 15% da Sabesp, terá de desembolsar R$ 6,9 bilhões.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo - Gabriel Cabral/Gabriel Cabral - /Folhapress

Neste ano, cerca de R$ 4,9 bilhões foram captados por empresas por meio de ofertas públicas no mercado.

A maior até o momento foi da Energisa (R$ 2,4 bilhões), seguida pela oferta da Serena (R$ 775,3 milhões), Pão de Açúcar (R$ 704 milhões), Vulcabras, (R$ 501,3 milhões), Boa Safra (R$ 410,3 milhões) e Priner (R$ 89,3 milhões).

O processo de bookbuilding, quando investidores do mercado indicam a quantidade de ações que desejam adquirir, foi iniciado nesta segunda (1) e deve ser finalizado até 22 de julho, quando a operação será efetivada.

Com Diego Felix