São Paulo

A Leve Saúde, empresa de planos médicos, conseguiu uma decisão judicial para suspender os pagamentos de um segurado no Rio de Janeiro que se tratava de câncer e tinha omitido da companhia a doença preexistente.

Segundo a companhia, o cliente teria deixado de relatar que possuía um linfoma não Hodgkin, diagnosticado em junho de 2022.

Sala de quimioterapia em hospital de São Paulo - Lucas Seixas/Lucas Seixas - 04.set.23/Folhapress

Ele contratou o serviço da Leve Saúde em dezembro de 2023 e, em janeiro deste ano, foi internado e diagnosticado com linfoma.

Segundo a empresa, na entrevista de assinatura do contrato, ele foi questionado se possui alguma doença.

Essa é uma forma de evitar surpresas com tratamentos que estejam fora do escopo do plano e estabelecer períodos de carência para determinados tipos de doença.

A Leve Saúde afirma que o cliente disse ter apenas uma hérnia umbilical e não relatou o câncer.

Consta no processo que as informações foram prestadas pelo cliente sem a orientação de um médico da operadora para averiguar o questionário.

No processo, a operadora informou que, já usufruindo dos serviços do plano de saúde, o segurado se consultou com um hematologista.

Durante a consulta, um familiar disse ao médico que o segurado tinha feito biópsia da medula óssea, em fevereiro de 2022, em um procedimento típico de tratamento de câncer.

Painel S.A. Receba no seu email uma newsletter exclusiva da coluna Carregando...

Para a juíza Maria Cecilia Pinto Gonçalves, da 52ª Vara Cível do Rio de Janeiro, a "omissão intencional em contrato de seguro contamina o contrato".

Além do tratamento contra o linfoma, a Leve Saúde também foi dispensada de cobrir qualquer tratamento para outras doenças preexistentes até que o cliente possa se defender e seja proferida uma sentença.

Em nota, a Leve Saúde diz que continuará a monitorar e agir com rigor contra tentativas de fraude e que tomará todas as providências legais necessárias.

Com Diego Felix