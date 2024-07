Após o fiasco no último debate eleitoral contra Trump, o melhor caminho ao candidato democrata nos EUA, Joe Biden, é desistir do pleito. Por melhor, leia-se politicamente mais astuto, não menos espinhoso. A começar pelas regras.

Segundo a rede ABC News, as normas para substituir um candidato dependem do momento em que a decisão é anunciada e dos regulamentos de cada partido. A esta altura, os 483 membros do comitê democrata fariam a escolha após serem provocados pela liderança do partido.

Uma sangrenta batalha intrapartidária traria prejuízo, mas gastar capital político para responder a eleitores sobre as condições de Biden continuar no pleito tampouco contribui com a campanha: é um diversionismo caro no momento em que o adversário é um Trump fortalecido.

O republicano está cada vez mais forte por sua crescente popularidade messiânica e extremista e pela blindagem recebida da Suprema Corte, com ampla maioria de juízes nomeados por republicanos.

Trump é como um alienígena que se nutre da indecisão no campo democrata; a diferença é que ele é real demais para ser ignorado. Ou Biden retorna forte para a campanha ou sai.

Pesquisa Times/Siena mostra Trump seis pontos percentuais à frente, o dobro da vantagem que tinha antes do debate. Para 74% dos eleitores, Biden é velho demais para o cargo. Há nisso o repudiável etarismo, mas ignorar o dado não fará democratas manterem a Casa Branca. E é, principalmente, culpa de Biden não ter energizado sua Presidência entre os mais jovens.

Opções não faltam para os democratas, em particular entre mulheres, como a governadora Gretchen Whitmer, a vice-presidente, Kamala Harris, e, quem sabe, Michelle Obama.

Que novamente o pleito seja entre Biden e Trump atesta a fraqueza da democracia dos EUA; a decisão da Suprema Corte de conceder imunidade monárquica a presidentes por atos oficiais é o prego que faltava no caixão da república das terras do Norte.