São Paulo

Dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados) mostram que, até maio, foram transferidos R$ 6,4 bilhões em sinistros de seguros pessoais. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 4,1%.

Mais da metade (52%) do valor pago aos segurados está relacionada a seguros de vida (individual e coletivo). Outros 23% foram para seguros de prestamista e 11% para cobrir acidentes pessoais.

A abertura de apólices de seguros está crescendo no país - Gabriel Cabral/Folhapress

Segundo a Fenaprevi (Federação Nacional de Previdência Privada e Vida), os sinistros com as maiores variações no período foram os de prestamista e vida individual, que aumentaram 38,2% e 15%, respectivamente.

No total, o setor de seguros cresceu 18,7% até maio. Foram pagos R$ 29 bilhões em prêmios, sendo 47% correspondente à arrecadação em seguro de vida, 28% no prestamista, 13% em seguros de acidentes pessoais e 12% com outras coberturas.

Com Diego Felix