Brasília

Três apólices de seguro da Petrobras permitiram que a Austral, controlada pela Vinci Partners, batesse a marca de R$ 1 bilhão em prêmios.

Os contratos marcam a retomada da seguradora como fornecedora da petroleira. A última apólice, um seguro-garantia, venceu em maio de 2022.

Sede da Petrobras no Rio de Janeiro - Sergio Moraes/Reuters

Os três contratos viabilizarão a construção das unidades P-80, 82 e 83, plataformas que estão em Singapura e serão utilizadas no campo de Búzios, no Rio de Janeiro, que concentra o maior volume de óleo e gás em águas profundas do mundo.

O supercampo do pré-sal vai representar 37% da produção da Petrobras, algo em torno de 2 milhões de barris por dia.

A operação contou ainda com um resseguro, espécie de seguro do seguro, procedimento padrão quando há quantias vultosas envolvidas para que as seguradoras dividam o risco.

Nesse caso, a empresa parceira foi a Aon e, segundo Simon Zelenoy, diretor-executivo de resseguros da companhia, a emissão [da apólice] foi um feito inédito, porque consumiu quase toda a capacidade do mercado de energia.

Com Diego Felix