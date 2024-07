São Paulo

A fintech PagBrasil inicia nas próximas semanas os testes com pagamentos utilizando Pix em pontos de vendas na Espanha, Portugal e Holanda. Essas operações se tornaram possíveis após uma parceria com a Wipay e a Paybyrd, empresas que processam operações financeiras na Europa.

Segundo a companhia, lojas de departamento, postos de gasolina, máquinas de vendas e hotéis serão incorporados aos pontos de venda, que aceitarão Pix de turistas brasileiros.

O Pix ganhou o mercado brasileiro desde que foi lançado pelo Banco Central - Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nessa fase de testes, serão utilizados ambientes controlados com clientes que já operam sistemas da Wipay e da Paybyrd nesses países.

Com a operação, a PagBrasil mira em um mercado que atrai cada vez mais brasileiros. Entre janeiro e setembro do ano passado, a Espanha recebeu 461,2 mil brasileiros, um aumento de 32% em relação a 2022. Mais de 770 milhões de euros foram gastos pelos turistas, de acordo com dados do Instituto Espanhol de Turismo.

Em maio do ano passado, a PagBrasil seguiu o exemplo de outras financeiras que estavam internacionalizando o Pix em países da América Latina e iniciou as operações no Uruguai, Argentina e Chile.

Recentemente, a companhia lançou o Pix Roaming, apelidado de "Pix para Gringo", no qual foi disponibilizada aos turistas que passam pelo Brasil uma forma de realizar pagamentos com Pix. A fintech disponibilizou o recurso em algumas carteiras digitais e aplicativos bancários.

Com Diego Felix