São Paulo

Patrocinadora do Festival de Parintins, a Azul efetuou 154 voos para a cidade entre 26 de junho e esta terça (2), transportando 9.800 passageiros. Segundo a companhia, foi um recorde motivado, sobretudo, pela publicidade em rede nacional com a ex-BBB Isabelle Nogueira, a "cunhã-poranga" do Boi Garantido, personagem central da tradicional disputa com o Boi Caprichoso.

O Boi Garantido é personagem central na disputa contra o Boi Caprichoso no Festival de Parintins - MICHAEL DANTAS/Michael Dantas - 28.jun.24/AFP

Foi nessa onda que a Azul dobrou a oferta de assentos e ampliou o número de voos para a ilha, cujo acesso é feito somente por transporte aéreo ou marítimo. A companhia lançou voos diretos de Manaus, Tefé, Tabatinga, Belém (PA) e Santarém (PA), além de rotas diversas saindo de outras capitais para Manaus.

"A procura pelos voos foi alta e tivemos uma taxa de ocupação de 98,5% em todos os voos. Para o próximo ano teremos novidades, e estamos planejando aumentar a capacidade e incluir rotas diretas do Sudeste com Parintins", disse em nota Vitor Silva, gerente geral de planejamento e estratégia da Azul.

A Azul Viagens, operadora de turismo da companhia, também afirma ter vendido todos os pacotes disponíveis para o festival.

Com Diego Felix