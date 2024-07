Brasília

A Buser, plataforma de viagens de ônibus com mais de 11 milhões de clientes, firmou uma parceria inédita com o aeroporto de São José dos Campos (SP) e inaugura, nesta terça (2), o primeiro ponto de embarque em um terminal aéreo no Brasil.

Inicialmente, o novo ponto servirá aos viajantes que querem se deslocar entre São José dos Campos e Campos do Jordão, ambos em São Paulo, para aproveitar as férias de julho e o festival de inverno na serra da Mantiqueira.

Veículo da Buser - Divulgação

A iniciativa servirá de apoio aos voos da Gol que ligam a cidade paulista ao Galeão, no Rio de Janeiro, e ao Aeroporto Internacional de Salvador.

Segundo Thiago Zanetti, diretor de operações na Buser, a ideia é, partir do aeroporto de São José dos Campos, expandir para outras cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, como Aparecida do Norte, Ubatuba, Caraguatatuba e até mesmo Paraty (RJ).

Com isso, o potencial será transportar mais de 150 mil viajantes por ano a partir de São José, somando os outros pontos da startup na cidade, incluindo o ponto no shopping Colinas e no posto da Gruta, no bairro Jardim das Indústrias.

O projeto, que reproduz o modelo da Uber nos aeroportos com suas praças de embarque e desembarque, também tenta quebrar a resistência com a plataforma.

Nesta semana, a pedido da Artesp, a agência paulista de transporte, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) barrou duas empresas de ônibus que funcionam através da plataforma Buser: a FGS Transportadora Turística e a Transporte de Turismo e Serviços JP Grandino.

Na decisão, o TJ-SP considerou que o serviço ofertado pela FGS e Buser não pode ser considerado fretamento porque os passageiros compram tíquetes individualmente.

No caso da JP Gandino, a empresa tentava anular autos de infração.

Na 2ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça), o serviço da Buser foi considerado irregular e não poderá ser oferecido no Paraná.

Com Diego Felix