Brasília

Levantamento do Ecad, escritório que cobra e distribui direitos autorais no país, mostra que o estado de São Paulo arrecadou R$ 850 milhões no ano passado com licenciamento musical e valores pagos por canais, espaços e eventos que utilizaram música publicamente.

Os cinco municípios paulistas que mais tiveram participação nesse resultado foram: a capital São Paulo, Barueri, Osasco, Santos e Campinas.

Vista aérea do Farol Santander São Paulo, localizado no centro histórico de São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

Pela relevância do estado para o setor, o Ecad reinaugura escritório na na capital paulista na próxima quarta (17).

Com Diego Felix