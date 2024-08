São Paulo

Um apagão no sistema de vendas da OLX, maior plataforma de comercialização de usados da América Latina, conteve as vendas de lojistas e clientes realizadas desde sábado (10).

A pane impediu que etiquetas fossem geradas e os lojistas conseguissem despachar seus produtos para as distribuidoras.

A plataforma de vendas da OLX é uma das mais usadas no país - Divulgação

Sem as etiquetas, é impossível fazer a entrega dos produtos aos clientes. Pelas regras da OLX, enquanto o cliente não recebe a mercadoria, o dinheiro não é liberado para o lojista.

Dessa forma, milhares de vendedores ficaram com suas vendas barradas e correram o risco de terem seus negócios cancelados por demora na entrega. Isso porque, após a venda, a plataforma dá um prazo de entrega sob risco de penalidade.

Nas redes sociais da OLX, diversos clientes reclamaram do problema. O suporte avisava somente que a plataforma passava por uma instabilidade para gerar etiquetas e que trabalhava para resolver o problema.

Quem chegou a cancelar suas compras e fez o pagamento com o cartão de crédito, ainda teve que lidar com o prazo de estorno do valor, que leva 60 dias. Compras no Pix, ou Nupay, são liberadas minutos após o cancelamento.

Procurada, a OLX disse que a situação foi normalizada nesta tarde e que as etiquetas relativas a operações realizadas entre sábado (10) e esta segunda (12) estão sendo reprocessadas.

"As datas de envio passam a valer a partir do reprocessamento, sem prejuízo de prazos para os vendedores. Os usuários podem acompanhar a emissão das etiquetas e datas sobre as compras na própria plataforma da OLX", disse a companhia.

Com Diego Felix