A Expo Transportes do ABCD, conhecida como o feirão dos cegonheiros, deve movimentar R$ 480 milhões neste ano, 20% mais do que no ano passado.

A projeção do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros) é ainda conservadora, considerando que o setor não retomou o desempenho pré-pandemia, e se aproxima de patamares próximos aos 70% da operação total.

O setor de cegonheiros ainda tenta se reestruturar dos impactos da pandemia - Divulgação

Segundo o presidente do sindicato, José Ronaldo Marques da Silva, o Boizinho, além de ser uma ponte entre as montadoras de caminhões e carretas e os compradores, a feira também coloca as empresas de insumos, como pneus, na rota de compras dos agentes do mercado.

Neste ano, serão 23 expositores apresentando seus produtos. O evento ocorre no Pavilhão Vera Cruz de São Bernardo do Campo (SP) entre 26 e 28 de setembro.

Por cerca de R$ 2 milhões, dá para comprar um modelo moderno, com cama, frigobar e ar-condicionado, que permitem a um motorista dirigir mais de 1.000 km sem sentir tanto o desgaste da jornada.

Com Diego Felix