São Paulo

As exportações de produtos de defesa somaram US$ 1,47 bilhão (R$ 8,4 bilhões) até julho e ultrapassaram a marca de 2023, quando o Brasil alcançou US$ 1,45 bilhão. As aeronaves KC-390 e A-29 Super Tucano, da Embraer, foram os campeões em vendas.

Os cargueiros KC-390 Millennium, da FAB (Força Aérea Brasileira) - Claudio Capucho/Divulgação/Embraer

Os principais mercados que fizeram negócios nesse ano com o Brasil foram EUA, Dinamarca, Hungria e Portugal.

Segundo o Ministério da Defesa, órgão responsável por promover a indústria de defesa nacional, integram a chamada Base Industrial de Defesa (BID) cerca de 235 empresas.

No país são produzidos mais de 1.700 produtos voltados para o setor, como aeronaves, embarcações, soluções digitais para proteção de dados, radares, sistemas de comunicação e armamentos.

Ao todo, o setor emprega quase 3 milhões de pessoas, entre postos diretos e indiretos.

Com Diego Felix