São Paulo

Preparando uma nova rodada de investimentos no Brasil, o CEO e presidente do fundo de pensão canadense CPP Investments, John Graham, reuniu-se com representantes de São Paulo.

A reunião ocorreu na sexta (23) com o vice-governador, Felicio Ramuth, o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, o chefe da Assessoria Internacional da Casa Civil, Samo Tosatti, e o presidente da Investe SP, Rui Gomes.

John Graham, CEO do fundo CPP Investments - Carla Carniel/Reuters

Eles apresentaram com detalhes os quatro leilões que vão acontecer neste ano no estado: dois de rodovias, um para a construção de escolas e um para a criação da loteria estadual.

Um dos dez maiores fundos de pensão do mundo e com maior apetite ao risco em relação a outros fundos similares, a CPP Investments está interessada em conhecer as prioridades políticas e econômicas públicas do estado para entender as possibilidades de futuros investimentos. É a primeira vez que o CEO do fundo se reúne com a gestão Tarcísio.

Neste ano, a América Latina apresentou o maior retorno global para o CPP Investments (11,5%), seguida dos Estados Unidos (8,9%), do Canadá (4,2%), da Ásia-Pacífico (4,6%) e da Europa (4%).

Com escritório regional em São Paulo desde 2014 , cerca de 50% dos investimentos do fundo na América Latina estão no Brasil, onde o fundo tem participação relevante em grandes empresas de utilidades públicas, como a companhia de energia Auren (com 32,1% do capital social) e a Iguá, de saneamento (com 29,9% de participação).

O Canadá é o 12º principal investidor estrangeiro no Brasil. Em 2022, o país investiu US$ 22,8 bilhões (R$ 125,4 bilhões) ou 3% do estoque total dos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, segundo o Banco Central.

O país figura entre os 15 principais parceiros comerciais do estado de São Paulo, com uma balança comercial superior a US$ 2,1 bilhões (R$ 11,55 bilhões) em 2023, representando mais de 23% de todo comércio bilateral entre o Brasil e o Canadá.

Com Stéfanie Rigamonti