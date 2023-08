Empresas de saneamento levantam R$ 9,3 bilhões no mercado para expandir operações

São Paulo

As empresas de saneamento Aegea e Iguá levantaram cerca de R$ 9,3 bilhões em emissões de títulos de dívida junto a investidores nas últimas semanas, em busca de recursos para expandir as operações no país.

No dia 9 de agosto, a Aegea Saneamento e Participações informou a conclusão de uma captação de R$ 5,5 bilhões via debêntures. Segundo a empresa, foi a maior oferta incentivada de títulos de infraestrutura já realizada no país.

A emissão da Aegea se deu em duas séries, conduzidas pelas coligadas Águas do Rio 1 SPE e Águas do Rio 4 SPE, nos valores de R$ 3,49 bilhões e R$ 2,05 bilhões, respectivamente.

As debêntures da primeira série vão pagar juros reais (além da inflação) de 6,9% ao ano, e têm prazo de 10 anos e meio, enquanto as debêntures da segunda série terão juros reais de 7,2% ao ano e vencimento de 18 anos e meio anos.

Segundo a empresa de saneamento, a demanda pelas debêntures foi de R$ 9,6 bilhões, aproximadamente 1,74 vezes acima do valor da oferta.

Estação de tratamento de esgoto da Iguá, na Barra na Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro - Eduardo Anizelli - 20.dez.2022/Folhapress

Os títulos foram classificados como "debêntures azuis e sustentáveis", com base no "Framework de Finanças Sustentáveis", elaborado pela Aegea, que tem como base o guia de investimentos com o selo de sustentabilidade do IFC (International Finance Corporation), membro do Banco Mundial.

A Aegea vai utilizar os recursos para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para a ampliação e melhorias no sistema de abastecimento de água, bem como para a implantação, ampliação e melhorias do sistema de esgotamento sanitário nos municípios atendidos pela empresa no Rio de Janeiro.

A empresa de saneamento tem sido bastante ativa no mercado em busca de expandir a capilaridade.

No início de julho, a Aegea concluiu a aquisição da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) pelo valor de R$ 4,1 bilhões. A Corsan tem operação em 317 municípios do Rio Grande do Sul, totalizando uma população de cerca de 6 milhões de pessoas.

Ainda no mês passado, a Aegea também sagrou-se vencedora na licitação pública promovida pela Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) relativa à concessão para a prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário em 16 municípios paranaenses, abrangendo cerca de 600 mil habitantes.

Com a vitória, a Aegea iniciará suas operações no Paraná, passando a operar em 14 Estados do país e mais de 500 municípios, atendendo aproximadamente 31 milhões de pessoas.

"Esta conquista representa a concretização de mais uma importante etapa do planejamento estratégico da Aegea, que visa o seu crescimento qualificado e a contribuição para o desenvolvimento do saneamento básico no Brasil", disse a empresa em comunicado.

Iguá capta R$ 3,8 bilhões e traz ex-CEO da Corsan para liderar nova fase

Já a Iguá Rio de Janeiro concluiu no final de junho a captação de R$ 3,8 bilhões em debêntures.

Os recursos serão direcionados ao pagamento de compromissos relacionados ao contrato de concessão celebrado com o Estado do Rio de Janeiro no início de 2022 para prestar serviços de saneamento nos municípios fluminenses de Miguel Pereira e Paty do Alferes.

A emissão também se deu em duas séries, de R$ 2 bilhões e R$ 1,8 bilhão. As debêntures da primeira série têm juros reais de 8,2% ao ano e prazo de 20 anos com amortizações em 36 parcelas semestrais e consecutivas a partir de novembro de 2025. Já as debêntures da segunda série têm juros de 7,97% ao ano, mais a inflação, e vencimento em 29 anos, com amortizações em 54 parcelas também a partir de novembro de 2025.

No início do mês, a Iguá informou uma troca no alto escalão, com a saída do CEO, Carlos Brandão, e a substituição pelo executivo Roberto Barbuti.

Segundo a empresa, a chegada do novo CEO "marca o início de uma nova fase, focada no crescimento sustentável e na ampliação da presença da Iguá".

Antes de assumir o comando da Iguá, Barbuti esteve por quatro anos à frente da Corsan, e também passou por empresas do mercado financeiro como Bank of America, Merrill Lynch, Santander, UBS e Safra.

Tanto Iguá como Aegea são apontadas por fontes de mercado como candidatas em potencial para realizarem a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Valores no segundo semestre de 2023 ou no início de 2024.