Brasília

O ministro Juscelino Filho (Comunicações) autorizou o início das obras de outra infovia para levar internet a pequenas cidades na floresta amazônica, entre Roraima e Amazonas.

Com investimento de R$ 118 milhões, ela vai beneficiar 450 mil habitantes. Serão lançados 620 km de fibra óptica, sendo 490 km sob as águas dos rios da região.

O ministro das comunicações, Juscelino Filho em entrevista para Folha - Gabriela Biló/Folhapress

Quando estiver concluída, a rede conectará Boa Vista (RR) a Vila de Moura, distrito de Barcelos (AM), passando por outros municípios de difícil acesso, como Santa Maria do Boiaçu, distrito de Rorainópolis (RR), e Caracaraí (RR).

Em uma primeira etapa, a rede levará internet de banda larga para 40 escolas, três prefeituras, dois pontos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), quatro unidades de saúde e quatro pontos de defesa.

A infovia faz parte de um conjunto de 28 estradas digitais que o governo quer implementar para conectar a região amazônica.

Em agosto do ano passado, o presidente Lula e o ministro Juscelino Filho inauguraram em Santarém (PA) uma infovia ligando Manaus (AM), a outros nove municípios, sendo cinco no Pará.

As infovias contam com um investimento total de R$ 1,9 bilhão pelo Novo PAC. Os recursos são do Orçamento Geral da União, dos ministérios das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovações, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e do Leilão do 5G.

Com Diego Felix