São Paulo

As pequenas indústrias encostaram nos negócios de pequeno porte do comércio com um crescimento no faturamento de 18,5% em julho.

Na média, as chamadas PMEs (Pequenas e Médias Empresas) registraram 13% de expansão em receitas em relação a julho do ano passado, segundo monitoramento da Omie, empresa de software de gestão para esse segmento.

Ladeira Porto Geral, um dos principais pontos comerciais de São Paulo - Gabriel Cabral/Folhapress

Os dados mostram que o comércio faturou 19,4% a mais no período considerado. Há um ano, esse setor havia despencado 11,8% em vendas.

Na indústria, a expansão de 18,5% foi puxada, principalmente, por companhias de impressão, fabricação de móveis, celulose, máquinas e equipamentos.

Em serviços, o crescimento médio foi de 6,2% movido, principalmente, por atividades de entrega, serviços veterinários, publicidade e pesquisa de mercado, alojamento e alimentação foram os líderes do setor.

O índice de desempenho econômico das PMEs é feito pela Omie com dados de mais de 150 mil empresas que faturam até R$ 50 milhões por ano.

Com Diego Felix