Brasília

O Awake será uma exposição interativa, com mostras e rodadas de negócios promovidas pela ApexBrasil. O evento contará com a presença de formadores de opinião do segmento da moda nacional e internacional e de compradores internacionais interessados em moda autoral, social e ambientalmente consciente.

"É nesse contexto de ampliação das ações e dos debates em torno do consumo consciente, do crescimento sustentável das empresas e de posicionar o Brasil como um produtor mundial de excelência em moda sustentável que o Awake chega em Milão", disse o presidente de ApexBrasil, Jorge Viana.

A marca Barbara Müller, joalheria inspirada na flora e na fauna do Pará, será uma das empresas que participarão da Semana de Moda em Milão - Tereza Maciel/Divulgação

"Nossas peças bordadas falam da nossa origem, de mulheres sertanejas, de mulheres nordestinas, da beleza do sertão de Alagoas, do Rio São Francisco, das lendas e histórias contadas pelos populares nas diferentes regiões do estado", diz Alina Amaral, criadora da marca de roupas que leva seu nome e uma das participantes do Awake.

As 20 marcas foram selecionadas com base nos princípios ESG (ambiental, social e governança), levando em conta a prontidão para exportar e a relação com a cultura e tradição locais.

A curadoria contou com a parceria das empresas especializadas em moda sustentável ADN Reset e Métier Tropical.

A marca paraense de joias, Barbara Müller, também está entre as selecionadas.

"Nós produzimos design e arte refinada e de qualidade, com mão de obra e matéria-prima locais, e queremos mostrar isso ao mundo", disse Müller.

A moda é um dos setores mais tradicionais da indústria brasileira e com alto número de empresas. Por isso, o setor está entre os primeiros com os quais a ApexBrasil iniciou seu trabalho de promoção de exportações.

Em 2023, por meio dos seis projetos setoriais dedicados ao setor, a agência apoiou mais de 1.400 empresas. O total exportado pelos seis projetos foi de US$ 2,8 bilhões no ano passado.

AS VINTE

Quais são as marcas que estarão na Semana de Moda de Milão

Alexandre Pavão (São Paulo)

Acessórios autorais e exclusivos produzidos por meio da reutilização de materiais da grande indústria

Conheça em: @alexandrepavaodotcom

Alina Amaral (Alagoas)

Abraça o reaproveitamento de tecidos e trabalha com a desconstrução do bordado tradicional e assimetrias

Conheça em: @alinaamaraloficial

Atelier TRANSmoras (São Paulo)

Oferece um espaço criativo para indivíduos LGBTQIA+

Conheça em: @atelietransmoras

Augusta (São Paulo)

Ateliê dedicado à alfaiataria. Cada peça é feita de materiais veganos, biodegradáveis e reciclados de origem local

Conheça em: @augusta.atelier

Barbara Müller (Pará)

Joalheria inspirada na flora e na fauna do Pará

Conheça em: @b.muller_

Bela Brand (São Paulo)

Marca de roupas de banho e resortwear com ampla gama de tamanhos, garantindo que todas as mulheres possam se sentir bonitas e confiantes.

Conheça em: @shopbelabrand

Catarina Mina (Ceará)

Com abordagem colaborativa, cada peça carrega consigo a história da artesã por trás de sua fabricação

Conheça em: @catarinamina

CURA (Rio de Janeiro)

Voltada para a preservação do artesanato tradicional brasileiro, combinando-o ao resortwear contemporâneo

Conheça em: @ateliercura

Dindi Eyewear (São Paulo)

Os óculos da marca são inspirados nas cores e formas das paisagens naturais do Brasil e utilizam acetato de celulose de algodão

Conheça em: @dindi_eyewear

Flavia Amadeu (Distrito Federal)

As joias e peças de moda são elaboradas em colaboração com pequenos produtores e artesãos que dependem de recursos naturais sustentáveis

Conheça em: @flaviaamadeudesign

Flavia Aranha (São Paulo)

Mistura materiais orgânicos, corantes naturais e técnicas artesanais para criar roupas sustentáveis e alinhadas ao "slow living"

Conheça em: @flaviaaranha_

Jordana Rocha (Bahia)

Joalharia artesanal com estética contemporânea e designs minimalistas. As esmeraldas estão no DNA da marca

Conheça em: @jordanarochaofficial

Lahara Brand (Rio de Janeiro)

Desenvolve moda praia inspirada nos princípios do slow fashion, por meio de parcerias com fornecedores locais e no uso de materiais ecologicamente corretos

Conheça em: @laharabrand

Leafy (Santa Catarina)

Criadas por uma comunidade de mulheres, suas coleções apresentam crochê artesanal feito de seda fiada à mão, tingido com pigmentos orgânicos

Conheça em: @leafynaturalcouture

Maria Pavan (Rio Grande do Sul)

Cria malhas que buscam o equilíbrio entre a modernidade e o estilo clássico e emprega técnicas de tricô que minimizam o desperdício

Conheça em: @mariapavan_oficial

Marina Bitu (Ceará)

Suas roupas valorizam materiais tradicionais como linho, seda e algodão e materiais inovadores como fibra de bananeira e plástico biodegradável

Conheça em: @marinabitu

Maurício Duarte (Amazonas)

Seus trabalhos valorizam a sabedoria de seus ancestrais amazônicos, integram materiais éticos e métodos artesanais que respeitam o meio ambiente

Conheça em: @mauricioduartebrand

Min RJ (Rio de Janeiro)

Com foco no design minimalista, a marca cria roupas com materiais naturais certificados, selecionados para garantir os mais altos padrões de sustentabilidade

Conheça em: @min.rj

Murmaid (São Paulo)

Inspirada na beleza do que está danificado ou velho, a marca de roupas transforma esses materiais em algo totalmente novo e inesperado. Compromisso com upcycling

Conheça em: @murmaid.co

The Paradise (Rio de Janeiro)

Adota uma estética maximalista que preza pela diversidade e pela sustentabilidade, com coleções que usam materiais de origem controlada e design responsável

Conheça em: @theparadise.rio

Com Diego Felix