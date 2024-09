São Paulo

A Mattilsynet (Autoridade Norueguesa de Segurança Alimentar) fechou acordo com o Brasil para a exportação de produtos da aquicultura local, como o salmão. Agora, o órgão poderá emitir certificados sanitários para esses produtos da aquicultura norueguesa, de filés a peixes inteiros e eviscerados, em todas as formas de conservação.

Dos pescados noruegueses, o bacalhau seco é o mais famoso no Brasil. Agora, com a entrada do salmão, o governo europeu projeta novas possibilidades de negócios.

Com o acordo, o salmão da Noruega poderá competir com o chileno, um dos mais consumidos no Brasil - Bruno Santos/Folhapress

As negociações tiveram início em 2021 e o Mattilsynet precisou ajustar o certificado a diversos padrões de segurança alimentar e insumos para entrar no circuito de vendas de pesca brasileiro.

"É importante para a indústria norueguesa de aquicultura que agora tenhamos acesso para vender nossos produtos ao mercado brasileiro. O acesso a mais mercados oferece flexibilidade à indústria e abre novas oportunidades para comércio e crescimento", afirma em nota a ministra da Pesca e Oceanos, Marianne Sivertsen Næss.

Além de garantir a qualidade do produto, o certificado será uma forma de atestar sua procedência, uma vez que instalações com suspeita ou confirmação de ILA (anemia infecciosa do salmão) ou PD (doença do pâncreas) não poderão ser exportar para o Brasil.

"O Brasil é um mercado de enorme potencial para os frutos do mar, e estamos extremamente satisfeitos em anunciar que, após esforços contínuos de ambos os países, conseguimos abrir esse importante mercado para o salmão norueguês", disse Randi Bolstad, diretora do Conselho Norueguês de Pesca no Brasil.

Embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Ruud avalia que o acordo é uma forma de fortalecer os laços econômicos entre os países, além de ampliar o leque de alimentos que os consumidores terão acesso por aqui.

"Até então, o Brasil consumia em grande maioria salmão de criação proveniente do Chile, mas a partir de agora, os brasileiros também poderão desfrutar do salmão norueguês, reconhecido mundialmente pela qualidade excepcional e práticas de criação sustentável", disse o embaixador.

Com Diego Felix