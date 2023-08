O Brasil enfrenta uma epidemia de HIV (vírus da imunodeficiência humana), especialmente entre os jovens de 15 a 29 anos, brancos, pretos e pardos.

Há mais de 1 milhão de brasileiros vivendo com o vírus, e nos últimos 10 anos mais de 50 mil pessoas evoluíram para a Aids (quando o vírus HIV danifica o sistema imunológico), muitas vezes por falta de tratamento adequado, segundo o Ministério da Saúde.

Comprimidos de PrEP, distribuídos gratuitamente pelo SUS; medicamento tem sido usado como solução para prevenção de Aids - Ludmilla Souza/Agência Brasil

Temos um desafio e boa parte da solução virá de programas de educação e promoção do tratamento para pessoas contaminadas pelo HIV, além da prevenção de contaminações.

Tais iniciativas ganham força na integração entre setor público e privado e o investimento de impacto positivo, que intencionalmente financia soluções para problemas sociais e ambientais.

Uma abordagem que tem sido mais estudada é o uso de comprimidos de PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) na fase de prevenção e após contágio. A proposta integra dois tipos de iniciativas: uma farmacêutica (comprimido combina medicamentos tenofovir + emtricitabina) e outra de educação para cuidados contínuos de prevenção.

A iniciativa de educação tem como público-alvo, especialmente, homens gays, pessoas trans que não estão em relacionamentos monogâmicos, profissionais do sexo e usuários de drogas injetáveis.

A PrEP, cujo uso foi regulado pela Anvisa em maio de 2017, "prepara" o corpo para enfrentar o vírus e bloqueia os caminhos que ele passa até infectar o sistema imunológico.

A eficácia depende do uso correto porque cada situação e nível de exposição da pessoa requer uma frequência e dose. É mais complexo que a pílula do dia seguinte, e por isso é adequado passar por uma consulta médica e ter receita e diretrizes de cuidado em mãos.

O medicamento está disponível na rede privada e no SUS desde portaria do Ministério da Saúde publicada também em maio de 2017.

E lá fora? Nos EUA, estatísticas evidenciam a relação entre ampliação do uso da PrEP e redução na quantidade de infecções.

No Brasil, na cidade de São Paulo, houve queda de 37,5% em novas infecções em 2020 na comparação com 2016, e a equipe do município atribui a queda a estratégias combinadas de prevenção, uso da PrEP e tratamento adequado.

Mas dados mostram desigualdade no acesso e isso precisa mudar.

A aliança entre sistema público e privado é um caminho para a transformação porque, de um lado, a política pública entrega capilaridade e distribuição para mais regiões, classes sociais e níveis de escolaridade. Do outro, a iniciativa privada estimula maior adesão ao cuidado e engajamento dos mais jovens com o tema.

O setor privado pode ousar mais na linguagem e consulta não presencial (telemedicina e mensagem SMS). Além disso, como se trata de um público jovem e usuário de redes sociais, um jeito mais "leve" de abordar assuntos como sexo, saúde e comportamento tende a apresentar mais eficácia.

Com sede em São Paulo e pacientes em todos os Estados, a Omens é uma health tech de impacto social que opera como plataforma de saúde integrada e bem-estar para pessoas com pênis.

Investida da VOX Capital, gestora pioneira em investimento de impacto positivo, a startup tem uma solução escalável e com abordagens modernas, capazes de gerar engajamento e educação sobre temas-chave na saúde das pessoas. A empresa também contribui com várias frentes do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Saúde e Bem-Estar (ODS 3).

No início de 2023, a Omens estruturou um protocolo de consulta e acesso à PrEP para complementar a atuação do SUS frente à epidemia de HIV e já realizou quase mil consultas nessa frente.

Enquanto sociedade, formada pelo poder público e empresas privadas, precisamos falar mais sobre educação, prevenção e acesso à saúde, e fluxo do dinheiro.

Onde estamos decidindo alocar recursos, esforços e atenção ao longo dos dias? Se estivermos juntos em prol do bem-estar comum podemos aprimorar a performance dos negócios e das políticas públicas necessárias para resolver epidemias como a do HIV. Que o exemplo da PrEP sirva de pontapé inicial.