The New York Times

Não há republicanos moderados na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos.

Sem dúvida, alguns membros estão particularmente chocados com as opiniões de Mike Johnson, o novo presidente. Mas o que eles pensam em suas mentes privadas não é importante. O que importa é o que eles fazem —e todos eles concordaram com a escolha de um extremista radical.

Na verdade, acredito que Johnson é mais extremo do que a maioria das pessoas, inclusive repórteres políticos, percebe.

Recém-eleito presidente da Câmara dos EUA, Mike Johnson faz seu juramento de posse no Capitólio, em Washington - Chip Somodevilla/Getty Images via AFP

Grande parte da cobertura sobre Johnson tem se concentrado, compreensivelmente, em seu papel nos esforços para reverter as eleições de 2020.

Deixe-me dizer, aliás, que o termo amplamente utilizado, "negação das eleições", é um eufemismo que suaviza e confunde o que realmente estamos discutindo. Tentar manter seu partido no poder depois de perder uma eleição livre e justa, sem um único indício de fraude significativa, não é apenas negação —é uma traição à democracia.

Também houve uma considerável cobertura das visões sociais de direita de Johnson, mas não tenho certeza de quantas pessoas compreendem a profundidade de sua intolerância.

Johnson não é apenas alguém que deseja legalizar a discriminação contra os americanos LGBTQ e proibir o casamento gay —ele está registrado como defensor da criminalização do sexo gay.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Mas o extremismo de Johnson, e o do partido que o escolheu, vai além da rejeição à democracia e da tentativa de retroceder décadas de progresso social. Ele também defendeu uma agenda econômica surpreendentemente reacionária.

Até sua repentina ascensão a presidente da Câmara, Johnson era uma figura relativamente desconhecida. Mas ele serviu por um tempo como presidente do Republican Study Committee, um grupo que elabora propostas de políticas. E agora que Johnson se tornou o rosto de seu partido, as pessoas realmente deveriam analisar a proposta orçamentária que o comitê divulgou para 2020 sob sua presidência.

Se você ler essa proposta com cuidado, superando a linguagem muitas vezes evasiva, perceberá que ela pede a dilapidação da rede de segurança social dos Estados Unidos —não apenas programas para os pobres, mas também políticas que formam a base da estabilidade financeira da classe média americana.

Comece com a Previdência Social, onde o orçamento pede o aumento da idade de aposentadoria —que já está programada para subir para 67 anos— para 69 ou 70 anos, com possíveis aumentos adicionais à medida que a expectativa de vida aumenta.

À primeira vista, isso pode parecer plausível. Até a interrupção causada pela Covid-19, a expectativa de vida média nos Estados Unidos aos 65 anos estava aumentando constantemente ao longo do tempo.

Mas há uma lacuna enorme e crescente entre o número de anos que os americanos afluentes podem esperar viver e a expectativa de vida dos grupos de baixa renda, incluindo não apenas os pobres, mas também grande parte da classe trabalhadora.

Portanto, aumentar a idade de aposentadoria afetaria duramente os americanos menos afortunados —precisamente as pessoas que dependem mais da Previdência Social.

Em seguida, há o Medicare, para o qual esse orçamento propõe aumentar a idade de elegibilidade "para que esteja alinhada com a idade normal de aposentadoria para a Previdência Social e, em seguida, indexar essa idade à expectativa de vida". Tradução: elevar a idade do Medicare de 65 para 70 anos e, em seguida, continuar aumentando.

Espere, tem mais. A maioria dos americanos não idosos recebe plano de saúde por meio de seus empregadores. Mas esse sistema depende muito de políticas que o comitê de estudos propôs eliminar.

Veja bem, os benefícios não contam como renda tributável —mas, para manter essa vantagem fiscal, as empresas (em termos gerais) devem cobrir todos os seus funcionários, em vez de oferecer benefícios apenas para indivíduos de alta remuneração.

O orçamento do comitê eliminaria esse incentivo para uma ampla cobertura, limitando a dedução fiscal para benefícios do empregador e oferecendo a mesma dedução para o seguro adquirido por indivíduos.

Como resultado, algumas empresas provavelmente dariam dinheiro apenas para seus principais ganhadores, que poderiam usar para comprar planos individuais caros, enquanto deixam de oferecer cobertura para o restante de seus trabalhadores.

Ah, e isso sem dizer que o orçamento imporia cortes brutais —US$ 3 trilhões ao longo de uma década— no Medicaid, na cobertura de saúde infantil e nos subsídios que ajudam os americanos de baixa renda a pagar planos de saúde sob a Lei de Cuidados Acessíveis.

Quantos americanos perderiam seus planos de saúde com essas propostas? Em 2017, o Escritório de Orçamento do Congresso estimou que a tentativa de Donald Trump de revogar o Obamacare faria com que 23 milhões de americanos perdessem a cobertura. As propostas do Republican Study Committee são muito mais draconianas e abrangentes, então as perdas seriam presumivelmente muito maiores.

Portanto, Mike Johnson é defensor de políticas sobre aposentadoria, saúde e outras áreas nas quais não tenho espaço para entrar em detalhes, como cupons de alimentos, que basicamente acabariam com a sociedade americana como a conhecemos.

Nos tornaríamos uma nação muito mais cruel e menos segura, com muito mais miséria pura. Acredito que é seguro dizer que essas propostas seriam extremamente impopulares —se os eleitores soubessem sobre elas. Mas eles saberão?

Na verdade, gostaria de ver alguns pesquisadores perguntando o que os americanos pensam das posições políticas de Johnson. Aqui está o que eu acho, com base em experiências anteriores: muitos eleitores simplesmente se recusarão a acreditar que republicanos proeminentes, muito menos o presidente da Câmara, estão realmente defendendo coisas tão terríveis.

Mas eles estão e ele está. O Partido Republicano se tornou extremista, tanto em questões econômicas quanto sociais. A questão agora é se o público americano vai perceber.