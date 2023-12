The New York Times

Você já ouviu falar que há uma enorme onda de grupos coordenados que saqueiam lojas varrendo os Estados Unidos? Provavelmente sim.

Há alguns anos, as farmácias Walgreens afirmaram que furtos organizados estavam por trás de sua decisão de fechar várias lojas em San Francisco.

Em abril, a National Retail Federation (Federação Nacional de Varejo, em inglês) emitiu um relatório alarmante afirmando que o "crime organizado no varejo" era responsável por quase metade das mercadorias das lojas que desapareceram em 2021.

O suposto tsunami de furtos nas lojas tem sido incessantemente divulgado tanto pelos suspeitos de sempre, como a Fox News, quanto por alguns políticos.

Mas isso nunca aconteceu.

Minha suposição é que a maioria dos leitores não percebeu a recente retratação da federação de varejo de suas afirmações de abril.

Provavelmente, ainda menos pessoas perceberam quando o jornal San Francisco Chronicle examinou registros policiais e descobriu que eles não confirmaram as afirmações da Walgreens; "talvez tenhamos chorado demais", disse o diretor financeiro da empresa aos investidores no início deste ano.

Os dados sobre furtos em lojas são instáveis, dependendo muito dos relatórios próprios dos varejistas. Houve realmente um aumento em Nova York, enquanto os furtos em lojas diminuíram no resto do país? Talvez.

O que está claro é que a narrativa de multidões de ladrões varrendo as lojas dos Estados Unidos não era uma representação da realidade; ela foi basicamente inventada a partir de alguns dados duvidosos e alguns vídeos.

Leitores regulares já devem ter percebido que vou traçar alguns paralelos com percepções econômicas. Os paralelos são de fato impressionantes, embora na segurança pública a lacuna entre percepção pública e dados seja muito mais antiga.

Com relação à criminalidade, a lacuna começou a se abrir no início dos anos 1990. Por razões ainda muito discutidas, o crime violento nos Estados Unidos começou a cair por volta de 1990 até cerca de 2015, mas muitos americanos consistentemente diziam a pesquisadores que o crime estava aumentando.

As pessoas estavam relatando com precisão sua experiência, independentemente do que os dados possam ter dito? Há fortes evidências em contrário.

Por um lado, as pessoas eram muito mais positivas em relação às tendências criminais em suas próprias áreas —que elas podiam observar em primeira mão— do que em relação ao país como um todo.

Além disso, a era de queda do crime corresponde bastante ao surgimento da gentrificação, com americanos ricos voltando para as áreas urbanas, o que parece ter sido relacionado a percepções de redução do crime. Independentemente do que disseram aos pesquisadores, os americanos estavam dizendo que as cidades estavam se tornando mais seguras.

Agora, houve um aumento no crime violento, especialmente homicídios, em 2020-2021, presumivelmente relacionado a perturbações sociais causadas pela pandemia de Covid. Dados de 2022 e dados parciais de 2023 sugerem que esse aumento está diminuindo agora. Mas os americanos realmente estão sentindo essa melhora?

Novamente, observe o que as pessoas fazem, não o que elas dizem. O movimento de pessoas nos principais centros urbanos diminuiu muito desde antes da pandemia —mas apenas nos dias úteis, quando muitas pessoas ainda estão trabalhando em casa.

O movimento nos fins de semana, quando as pessoas vão ao centro para se divertir, fazer compras e assim por diante, se recuperou mais ou menos completamente, o que não veríamos se as pessoas estivessem com medo de visitar áreas urbanas cheias de crime.

Tudo isso soa extremamente familiar para quem estuda o sentimento econômico. Nos últimos anos, os americanos têm sido extremamente negativos em relação à economia nacional, mas muito menos em relação às suas economias locais.

E tudo o que sabemos sobre o que os americanos estão fazendo, em oposição ao que eles dizem aos pesquisadores, sugere que, em média, eles estão se sentindo bastante bem em relação à sua própria situação: o consumo está forte, a formação de novos negócios é alta e assim por diante.

Mais um item sobre observar o que as pessoas fazem, não o que elas dizem: a agência de classificação Moody's analisou pesquisas de empresas, como a conduzida pela National Federation of Independent Business (NFIB).

Como observa a Moody's, essas pesquisas incluem tanto indicadores "concretos", como planos de contratação e investimento em capital, quanto perguntas mais subjetivas —por exemplo, o que as pessoas dizem que pensam sobre as perspectivas de negócios.

Com certeza, os indicadores "concretos" —que nos dizem o que as empresas estão realmente fazendo— são consistentes com uma economia forte, enquanto os indicadores subjetivos são o que se esperaria em meio a uma recessão severa.

Vale mencionar que a NFIB é muito republicana; o OpenSecrets relata que os candidatos do Partido Republicano receberam mais de 99% de suas contribuições até agora neste ciclo eleitoral.

Os jornalistas frequentemente relutam em reconhecer que as visões públicas da economia estão em desacordo com a realidade, com medo de serem chamados de elitistas que citam estatísticas governamentais sofisticadas em vez de ouvir pessoas reais.E continuo vendo esforços quase desesperados para encontrar más notícias nos dados econômicos.

Mas o que é fundamentalmente intrigante não é que as pessoas estejam infelizes apesar dos indicadores macroeconômicos favoráveis. É que os americanos dizem que as coisas estão terríveis, mas se comportam como se estivessem indo muito bem. E, pelo menos eu, tenho inclinação para dar mais importância ao que as pessoas fazem do que ao que elas dizem.