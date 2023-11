The New York Times

Donald Trump visita alguma vez Queens, a terra da sua juventude? Se o fizesse, presumivelmente ficaria horrorizado. De acordo com o censo, Queens é o condado mais racial e etnicamente diverso dos Estados Unidos continentais; é difícil pensar em uma nacionalidade ou cultura que não esteja representada lá. Os imigrantes são quase metade da população do bairro e mais da metade da sua força de trabalho.

Eu considero isso ótimo. Quando, por exemplo, dou um passeio por Jackson Heights, vejo a essência da América como deveria ser, um ímã para pessoas de todo o mundo em busca de liberdade e oportunidade —pessoas como meus próprios avós.

Poente do sol por trás da Estátua da Liberdade, em Nova York, nos Estados Unidos - Brendan McDermid/Reuters

Não, Queens não é um cenário urbano infernal. Pode não ser arborizado e verde, mas tem menos crimes graves per capita do que o resto da cidade de Nova York, e Nova York, embora ninguém acredite, é um dos lugares mais seguros da América. Também é relativamente saudável, com uma expectativa de vida cerca de três anos maior do que a dos Estados Unidos como um todo.

Mas Trump declarou que os imigrantes estão "envenenando o sangue do nosso país" —uma frase que, para roubar das palavras da falecida e grande Molly Ivins, pode soar melhor no alemão original. Olha, eu sei que há um debate sobre se o movimento MAGA atende plenamente aos critérios clássicos do fascismo, mas podemos pelo menos concordar que sua linguagem está cada vez mais próxima do fascismo?

Suas políticas também.

No sábado, o The Times informou que Trump, se voltar ao cargo, pretende adotar políticas anti-imigração drásticas —vasculhando o país em busca de imigrantes indocumentados e construindo enormes campos para, hum, concentrá-los antes de deportá-los em massa. Suspeitos de pertencerem a cartéis de drogas e gangues seriam expulsos sem devido processo legal. Suspeitos por quem, com base em quais fundamentos? Boa pergunta.

Se você acredita que nada disso deve preocupá-lo, porque você é um cidadão dos EUA, você deve saber que no Dia dos Veteranos, Trump fez um discurso prometendo "erradicar" os "bandidos da extrema esquerda" que, segundo ele —ecoando figuras como Hitler e Mussolini— infestam a América "como vermes". Quem é considerado "extrema-esquerda"? Bem, os republicanos de hoje —não apenas Trump— têm uma definição muito ampla. Afinal, eles rotineiramente acusam Joe Biden de ser um marxista.

Dada toda essa retórica antidemocrática, parece quase grosseiro apontar que uma guerra trumpiana contra os imigrantes também seria um desastre econômico. Porém, seria.

Parece que isso não é o que os trumpistas acreditam. O artigo do The Times cita Stephen Miller, que liderou operações anti-imigrantes quando Trump estava na Casa Branca, afirmando que as deportações em massa serão "celebradas pelos trabalhadores americanos, que agora serão oferecidos salários mais altos com melhores benefícios para preencher esses empregos".

Muito poucos economistas concordariam.

Na medida em que há algo além de xenofobia bruta por trás da hostilidade trumpiana aos trabalhadores estrangeiros, parece ser a visão de que a América tem um número limitado de empregos a oferecer e que os imigrantes tiram esses empregos dos nascidos no país. Na realidade, no entanto, exceto durante recessões, o número de empregos e, portanto, o crescimento da economia, é limitado pela força de trabalho disponível e não o contrário.

Contribuição dos imigrantes para o crescimento a longo prazo da América é surpreendentemente grande. Desde 2007, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, a força de trabalho dos EUA aumentou em 14,6 milhões. Desses trabalhadores adicionais, 7,8 milhões —mais da metade— eram estrangeiros.

Se esses imigrantes estão tirando empregos dos americanos, como pode a taxa de desemprego estar próxima de uma mínima de 50 anos? Na verdade, precisamos desesperadamente desses trabalhadores, entre outras coisas, porque eles nos ajudarão a lidar com as necessidades de uma população envelhecida.

Agora, você pode se preocupar que imigrantes com menos educação reduzam os salários na base, aumentando a desigualdade de renda. Mas a conclusão de décadas de pesquisa sobre esse tema é que isso não parece acontecer. Mesmo imigrantes com menos educação trazem habilidades diferentes e fazem escolhas de emprego diferentes em relação aos seus colegas nascidos no país, então eles acabam sendo complementos, e não substitutos, para os trabalhadores locais.

Não vamos esquecer que os funcionários de Trump tentaram sufocar o fornecimento de trabalhadores estrangeiros qualificados para o setor de tecnologia dos EUA, aparentemente acreditando que isso reservaria bons empregos para os americanos - quando na realidade isso simplesmente minaria nossa vantagem tecnológica.

Nada disso é para negar que surtos repentinos de migrantes podem sobrecarregar as comunidades locais e que precisamos de políticas para mitigar esses impactos.

Mas isso é muito diferente de uma rejeição abrangente à imigração, que é tão americana quanto a torta de maçã, sem mencionar a pizza e os bagels —alimentos trazidos por imigrantes anteriores que, em seu tempo, foram alvos de tanto preconceito e ódio quanto os imigrantes de hoje.

A América não precisa ser tornada grande novamente, porque ela já é grande. Mas se você quisesse destruir essa grandeza, as duas coisas mais importantes que você faria seriam rejeitar seu compromisso com a liberdade e fechar suas portas para pessoas em busca de uma vida melhor. Infelizmente, se Trump voltar ao cargo, ele parece determinado a fazer ambas essas coisas.