The New York Times

Dez caras do meio financeiro estão bebendo em um bar. Nove deles são Mestres do Universo —investidores que ganham milhões de dólares todos os anos. O décimo é o que Gordon Gekko, no filme "Wall Street", chamou de "um trabalhador de Wall Street mal remunerado que ganha US$ 400 mil por ano".

Então esse trabalhador sai por um tempo, talvez para atender um chamado da natureza. Quando ele sai, a renda média dos caras que ainda estão no bar aumenta, porque ele não está mais puxando essa média para baixo; quando ele volta, a média cai novamente. Mas essas flutuações na média não refletem mudanças na renda de ninguém.

Por que estou contando essa história? Porque é basicamente o que acontece com os salários na economia dos Estados Unidos desde a Covid-19.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Andrew Caballero Reynolds - 21.nov.2023/AFP

Em 2020, o salário médio dos trabalhadores que ainda tinham emprego aumentou, porque aqueles que foram demitidos eram na maior parte trabalhadores de serviços de baixa renda.

Em seguida, à medida que as pessoas voltaram a fazer compras presenciais, a frequentar restaurantes e assim por diante, o crescimento dos salários médios foi contido porque esses trabalhadores de baixa renda estavam sendo recontratados.

É necessário olhar além desses "efeitos de composição" para entender o que realmente estava acontecendo com os ganhos à medida que isso se desenrolava.

Até recentemente, eu pensava que todos —bem, todos que acompanham questões econômicas— sabiam disso. Partir do pressuposto que as pessoas sabem mais sobre os números do que realmente sabem é um risco ocupacional para os nerds que se tornam comentaristas. Mas ultimamente tenho visto até mesmo organizações de notícias tradicionais publicarem gráficos como este:

Gráfico mostra crescimento médio dos salários nos EUA - Reprodução/FRED

E esses gráficos são acompanhados por comentários que afirmam que os salários reais aumentaram sob Donald Trump, mas caíram sob Joe Biden, o que por sua vez deveria explicar por que os americanos estão pessimistas em relação à economia.

Mas isso não é o que esses gráficos realmente nos dizem. Na maioria das vezes, eles refletem o trabalhador comum saindo temporariamente do bar e depois voltando.

Existem medidas salariais que tentam ajustar as mudanças na composição dos trabalhadores, como o rastreador de crescimento salarial do Federal Reserve Bank de Atlanta. Se usarmos essa medida em vez dos salários médios, a imagem fica assim:

Gráfico mostra crescimento ajustado dos salários e inflação nos EUA - Federal Reserve Bank of Atlanta e Bureau of Labor Statistics

O aumento salarial espúrio de 2020 desapareceu, assim como a estagnação salarial do início de 2021. Ainda é verdade que os salários ficaram atrás da inflação em 2021 e 2022, mas eles têm se mantido bem acima da inflação neste ano.

Mesmo essa visão do desempenho econômico, no entanto, deixa de fora algumas das distorções temporárias causadas pela pandemia.

Os preços de muitas commodities estavam muito baixos em 2020 —o preço do petróleo chegou a ficar negativo por um breve período!— não porque a política era boa, mas porque a economia mundial estava em declínio, deprimindo a demanda.

Esses preços dispararam à medida que a economia se recuperou, e também houve grandes, mas temporárias, interrupções nas cadeias de suprimentos —lembra de todos aqueles navios esperando por um lugar para descarregar suas cargas?

Ah, e a invasão da Ucrânia pela Rússia trouxe a guerra para uma das principais áreas produtoras de alimentos do mundo.

No final das contas, é basicamente uma tarefa impossível comparar o desempenho econômico antes e depois da mudança de governo na Casa Branca; havia coisas loucas demais acontecendo. O que podemos dizer, com considerável certeza, é que, embora os preços tenham subido muito desde o início da pandemia, os salários da maioria dos trabalhadores aumentaram significativamente mais:

Índice de salários de trabalhadores não supervisores - Reprodução/FRED

OK, neste ponto, enfrentamos uma enxurrada de críticas. Sou regularmente assegurado por leitores que as medidas de inflação dos economistas são sem sentido, porque excluem alimentos e energia. Não, elas não excluem; os economistas frequentemente usam medidas de inflação "core" para fins analíticos, mas o Consumer Price Index, que é o que estou usando aqui, inclui tudo.

Ou me dizem que as pessoas reais sabem que a inflação ainda está alta, independentemente dos números do governo.

Na verdade, a American Farm Bureau Association, um grupo privado, nos diz que o jantar de Ação de Graças custou 4,5% a menos este ano do que no ano passado.

O Gasbuddy.com, outro grupo privado, nos diz que os preços na bomba de gasolina caíram mais de 30% desde o pico do ano passado. Nem perus nem preços de gasolina são bons indicadores de inflação subjacente, mas ambos mostram que a narrativa de que a inflação está descontrolada simplesmente não é verdadeira.

Desculpe, pessoal, mas a "desinflação imaculada" —uma queda rápida da inflação sem recessão ou grande aumento do desemprego— está realmente acontecendo.

O aumento da inflação em 2021-22 definitivamente abalou os americanos após décadas de estabilidade relativa de preços, e não estou aqui para dar palestras sobre os sentimentos das pessoas. Mas acho que estou aqui para dar palestras aos jornalistas sobre o uso de estatísticas.

Apresentar números enganosos que parecem justificar a opinião pública é, na verdade, um ato de desrespeito: os eleitores têm o direito aos seus sentimentos, mas os jornalistas têm o dever de apresentar os fatos, da melhor forma que pudermos entendê-los.

E enquanto a visão negativa do público sobre a economia é um grande quebra-cabeça, reconhecer esse quebra-cabeça não é motivo para minimizar as evidências de que a economia dos EUA está indo muito bem no momento —de fato, muito melhor do que os otimistas esperavam há um ano.