As nações modernas não podem, praticamente ou politicamente, ter fronteiras abertas, que permitam que qualquer pessoa possa imigrar.

A boa notícia é que os Estados Unidos não têm fronteiras abertas, e não há uma facção significativa em nossa política dizendo que deveríamos ter. Na verdade, imigrar legalmente para os Estados Unidos é bastante difícil.

A má notícia é que estamos tendo dificuldade em fazer cumprir as regras de imigração, principalmente porque os órgãos governamentais relevantes não têm recursos suficientes. E agora, a razão pela qual eles não têm esses recursos é que muitos republicanos no Congresso, enquanto estão debatendo sobre uma crise na fronteira, parecem determinados a negar o financiamento necessário.

A posição deles está enraizada em um cinismo político extraordinário, e eles nem estão tentando esconder isso: Donald Trump interveio junto aos republicanos para bloquear qualquer acordo de imigração porque acredita que o caos na fronteira ajudará suas perspectivas eleitorais.

Embora a sabotagem flagrante explique o impasse atual da imigração, há algo a mais escondido por trás disso: Trump e aqueles ao seu redor são profundamente hostis à imigração em geral.

Em parte, isso é xenofobia, se não racismo explícito. Se você declarar repetidamente, como Trump fez, que os imigrantes estão "envenenando o sangue de nosso país", você realmente não se importa se eles vieram aqui legalmente, você está praticamente dizendo que o que importa é se eles são brancos.

Mas não é só isso. As pessoas próximas a Trump têm uma visão de soma zero da economia, na qual cada emprego ocupado por alguém nascido fora dos Estados Unidos é um emprego tirado de alguém nascido aqui.

Lá em 2020, Stephen Miller, um dos arquitetos das políticas de imigração de Trump, disse aos apoiadores de Trump que um dos objetivos era "desligar a torneira da mão de obra imigrante nova". De forma surpreendente, Trump emitiu uma ordem executiva destinada a negar vistos a estrangeiros altamente qualificados, muitos trabalhando no setor de tecnologia.

Miller e seu chefe aparentemente acreditavam que isso significaria mais empregos de destaque para os americanos, quando na verdade minaria a competitividade americana em tecnologia avançada.

Portanto, parece ser um bom momento para apontar que as visões negativas da economia da imigração estão todas erradas. Longe de tirar empregos, o trabalhador nascido no exterior desempenhou um papel fundamental no sucesso recente dos Estados Unidos em combinar rápido crescimento com uma rápida queda na inflação. E os trabalhadores nascidos no exterior também serão cruciais para o esforço de lidar com os problemas de longo prazo de nosso país.

Sobre esse sucesso recente: levou um tempo, mas muitos observadores estão finalmente reconhecendo que os Estados Unidos se saíram extraordinariamente bem na recuperação dos efeitos da pandemia de Covid-19.

A inflação desapareceu em grande parte do mundo, mas os Estados Unidos se destacam por sua capacidade de combinar desinflação com um vigoroso crescimento econômico. E uma chave para esse desempenho tem sido o rápido crescimento da força de trabalho dos EUA, que aumentou em 2,9 milhões desde a véspera da pandemia há quatro anos.

Quanto desse crescimento se deveu a trabalhadores nascidos no exterior? Todo ele. A força de trabalho nativa diminuiu ligeiramente nos últimos quatro anos, refletindo um envelhecimento da população, enquanto adicionamos três milhões de trabalhadores nascidos no exterior.

Esses trabalhadores nascidos no exterior tiraram empregos dos americanos, em particular dos americanos nascidos aqui? Não. Os Estados Unidos, no início de 2024, têm pleno emprego, com consumidores que afirmam que os empregos são "abundantes" superando aqueles que dizem que os empregos são "difíceis de conseguir" na proporção de quase cinco para um. A taxa de desemprego entre os trabalhadores nascidos no país ficou, em média, um pouco abaixo de 3,7% em 2023, tão baixa quanto tem sido desde que o governo começou a coletar os dados.

Na verdade, eu argumentaria que a chegada de trabalhadores nascidos no exterior tem ajudado os nascidos no país. Há uma grande pesquisa sobre o impacto econômico da imigração, que consistentemente não encontra os efeitos negativos frequentemente previstos no emprego e nos salários. Em vez disso, os trabalhadores imigrantes, muitas vezes, se mostram complementares à força de trabalho nascida no país, trazendo habilidades diferentes que, na prática, ajudam a evitar gargalos de oferta e permitem uma criação de empregos mais rápida.

O Vale do Silício, por exemplo, contrata muitos engenheiros nascidos no exterior porque eles trazem algo adicional para a mesa; o mesmo acontece com trabalhadores em muitas ocupações menos glamorosas.

E os trabalhadores imigrantes provavelmente foram especialmente importantes nos últimos anos, à medida que a economia lutou para resolver os problemas causados pela pandemia.

Os trabalhadores nascidos no exterior são cruciais para o futuro fiscal dos EUA. Em um primeiro olhar, o governo federal é um sistema que arrecada impostos de adultos em idade de trabalho e gasta grande parte dos recursos em programas que ajudam idosos, como o Medicare e a Previdência Social. Interrompa o fluxo de imigrantes, que são em grande parte adultos em idade de trabalho, e nosso sistema se tornaria muito menos sustentável.

Então, enquanto a bagunça na fronteira precisa ser resolvida —e poderia ser resolvida se os republicanos ajudassem a resolver o problema em vez de explorá-lo para obter vantagem política— não deixe que essa bagunça obscureça a realidade maior de que a imigração é uma das grandes fontes de poder e prosperidade dos Estados Unidos.