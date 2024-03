The New York Times

Na última quinta-feira, Katie Britt, senadora do Alabama, deu uma resposta em nome dos Republicanos ao discurso do Estado da União. Sua performance exagerada foi amplamente zombada; isso é aceitável para programas de TV noturnos, mas eu não vou me juntar a esse coro.

O que eu quero fazer é focar no ponto central dos comentários de Britt, uma história profundamente enganosa sobre tráfico de pessoas que ela usou para atacar o Presidente Biden.

O uso da história - que acabou envolvendo eventos no México lá atrás, quando George W. Bush era presidente - não foi tecnicamente uma mentira, já que ela não disse explicitamente que aconteceu nos Estados Unidos durante o mandato de Biden. No entanto, ela disse: "Não ficaríamos bem com isso acontecendo em um país do terceiro mundo. Este é os Estados Unidos da América, e já passou da hora de agirmos como tal. A crise na fronteira do Presidente Biden é uma vergonha."

Uma caravana de voluntários, conhecida como Border Vets, dirige ao longo do muro da fronteira entre os EUA e o México em Jacumba Hot Springs, Califórnia. Grupo de veteranos militares ajudam a colocar arame farpado ao longo do muro - Getty Images via AFP

Isso é uma clara tentativa de enganar — o equivalente moral a uma mentira — e a redação cuidadosa sugere que ela sabia que estava sendo enganosa e queria uma saída caso alguém a desafiasse.

Para realmente entender a importância de sua mentira, no entanto, precisamos colocá-la em contexto político.

Nos últimos meses, houve uma mudança palpável na retórica republicana, afastando-se dos ataques à economia de Biden e em direção a advertências severas sobre "crime de imigrantes".

Essa mudança foi em parte forçada pelo fato de que a economia de Biden está realmente muito bem atualmente, com a inflação recuando enquanto o desemprego permanece perto de uma mínima de 50 anos. Em termos políticos, a narrativa de uma má economia parece estar desaparecendo.

Se eu fosse estrategista republicano, estaria especialmente preocupado com a mudança de tom na cobertura de notícias. O Fed de São Francisco mantém um índice diário de "sentimento das notícias". No verão de 2023, embora a economia estivesse indo muito bem, esse índice estava aproximadamente tão baixo quanto nas profundezas da Grande Recessão. Desde então, no entanto, ele subiu para níveis aproximadamente comparáveis aos que prevaleciam na véspera da pandemia de Covid-19.

Os republicanos, então, precisam de um novo problema. E realmente parece ter havido um aumento nas tentativas ilegais de cruzar nossa fronteira sul. Portanto, há razões estratégicas para Donald Trump e seu partido exagerarem os perigos do crime de imigrantes — e para Trump e seus aliados maximizarem o fator medo bloqueando legislação bipartidária que teria ajudado a garantir a fronteira.

Leia mais Agricultores dos EUA buscam produtividade, maquinário e empréstimo sem juros para superar Brasil

Minha suposição, no entanto, é que os discursos de Trump sobre o crime de imigrantes não são puramente estratégicos. Ele tem um histórico de obsessão por crimes alegados por pessoas de pele escura, indo até mesmo ao pedido de reinstalar a pena de morte, após as prisões de cinco pessoas no caso do Central Park. E suas alegações sobre os perigos representados pelos imigrantes são tão extremas que podem muito bem ser autoderrotantes.

Outro dia, por exemplo, ele declarou: "Vou parar com os assassinatos, vou parar com o derramamento de sangue, vou acabar com a agonia de nosso povo, o saque de nossas cidades, a violação de nossos cidadãos e a conquista de nosso país." Quais cidades e cidades, exatamente, foram saqueadas e pilhadas? Átila, o Huno, passou por uma visita enquanto eu não estava olhando?

Sim, descobrir a melhor forma de garantir nossas fronteiras é uma questão real, mas os dados simplesmente não mostram que há uma crise de crime de imigrantes. Na verdade, os homicídios na América aumentaram em 2020 - um ano em que Trump ainda era presidente e as apreensões na fronteira sul estavam muito baixas. Em contraste, nos últimos anos, a taxa de homicídios diminuiu mesmo com a atividade na fronteira aumentando.

Então, o que você faz quando os números não sustentam suas fantasias distópicas? Você se concentra nas histórias individuais mais horríveis.

Sem dúvida, o assassinato de Laken Riley, pelo qual um imigrante não identificado foi acusado, é devastador. Mas em um país tão grande quanto o nosso, é quase sempre possível encontrar exemplos de tragédias indescritíveis envolvendo membros individuais de qualquer grupo que você nomeie.

Provavelmente há mais de 10 milhões de imigrantes sem documentos nos Estados Unidos. Com base nas evidências disponíveis, no entanto, os imigrantes são menos propensos do que os americanos natos a cometer crimes.

De qualquer forma, a onda de crime de imigrantes — o "saque de nossas cidades" que Trump parece incessantemente lamentar — é um mito. Mas pode ser um mito em que Trump acredita, e a possibilidade de que, neste caso, ele possa realmente ser sincero é alarmante.

Por quê? Porque se Trump realmente acredita que os imigrantes são uma ameaça existencial, se ele vencer em novembro, como presidente, ele pode seguir adiante com seu plano de realizar batidas em larga escala e deportações em massa, muito provavelmente pegando muitas pessoas que simplesmente parecem ser imigrantes sem documentação.

Portanto, não ignore os comentários de Britt como um mero exemplo de má atuação. Eles podem ser o prenúncio de um reinado de terror que causará estragos na América.