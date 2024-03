Agricultores dos EUA buscam produtividade, maquinário e empréstimo sem juros para superar Brasil

Bloomberg

Depois que os EUA perderam a liderança na exportação mundial de culturas como soja e milho ao longo da última década, seus agricultores estão prontos para revidar. A estratégia: maximizar a produção.

Essa é a mensagem dos participantes do Commodity Classic em Houston (EUA), um dos maiores eventos agrícolas do mundo que teve um recorde de público de mais de 11.500 pessoas, encerrado há duas semanas.

A ideia é que mesmo com estoques abundantes, e os futuros de milho e soja estejam próximos das mínimas de três anos, os agricultores têm pouca escolha a não ser aumentar as colheitas de qualquer forma.

Soja é colhida em fazenda do Rio Grande do Sul; Brasil lidera exportação mundial do produto - Silvio Avila/AFP

As projeções do Departamento de Agricultura dos EUA mostram que os agricultores estão prontos para manter o plantio elevado, o que poderia resultar em uma das maiores expansões de oferta já vistas. Embora isso deva fazer com que a renda líquida das fazendas caia 26% este ano, também poderia ajudar os EUA a recuperar terreno na exportação.

"Você simplesmente acumula estoques e obtém milho muito barato, para forçar os compradores a virem aqui, porque temos milho com preços muito competitivos", disse Stephen Nicholson, vice-presidente de grãos e oleaginosas do credor agrícola Rabobank, na feira. "(Isso) nos prepararia para estar prontos para exportar mais milho", complementou.

Os EUA foram ultrapassados pelo Brasil como maior exportador de milho em agosto do ano passado, depois de dominar o mercado internacional por mais de meio século. Já havia cedido os primeiros lugares nas exportações de soja e trigo ao longo da última década para o Brasil e a Rússia, respectivamente.

Empresas de máquinas como a Deere & Co., bem como fornecedores de sementes e produtos químicos, estavam presentes para ajudar os agricultores no Commodity Classic. Enquanto os participantes experimentavam produtos com soja e milho, as empresas ajustavam seus planos de marketing com apelos para melhorar a eficiência e reduzir os custos em uma economia agrícola em declínio.

"É uma excelente oportunidade para os usuários finais se abastecerem", disse Stan Nelson, agricultor do sudeste de Iowa e que é presidente da Iowa Corn Promotion Board. Ele não tem planos de reduzir o plantio, mesmo que já esteja sentindo o "suprimento oneroso".

Para estimular os mercados agrícolas —e sua própria receita— a Deere lançou um pacote inicial para atrair agricultores que talvez não estejam prontos para comprar suas máquinas mais avançadas. Por US$ 2.000 (R$ 9.963,20), os agricultores podem obter o mais recente display de computador, modem e receptor via satélite da Deere, com a opção de pagar por recursos adicionais de automação que oferecem mais controle sobre os tratores.

"O que estamos descobrindo é que os custos iniciais mais baixos atraem clientes que nunca interagiram com a gente ou com quem não negociávamos há uma década", disse Than Hartsock, vice-presidente de atualizações de precisão da Deere. Isso inclui o pai de Hartsock, um agricultor de Ohio que adicionou o pacote a um modelo da Deere de 1977. "Esta foi apenas uma maneira fácil para ele se atualizar".

Kurt Coffey, da CNH Industrial NV, diz que os agricultores não estão tão preocupados com qual das principais marcas estão comprando.

"Ouvimos muito isso dos clientes: há menos fidelidade à marca, e eles estão mais focados em como isso mantém suas contas no azul", disse Coffey, que é vice-presidente da América do Norte da marca Case IH da CNH.

Outras empresas no evento focaram em ajudar os agricultores a se tornarem mais sustentáveis. A startup americana Indigo Ag está pagando créditos de carbono aos agricultores por plantar culturas de cobertura e reduzir o revolvimento do solo —práticas que melhoram a saúde do solo e eventualmente aumentam os rendimentos. Também está introduzindo 30 novos aditivos biológicos de culturas para reforçar as colheitas.

"Eu sei o quanto as margens de lucro são curtas nas fazendas, então quando vejo os preços das commodities caindo, eu me preocupo com os agricultores", disse o CEO da Indigo Ag, Dean Banks. "O que espero é que a proposta de valor de nossos produtos biológicos, em última análise, pague por si mesma em rendimento".

Enquanto isso, a Farmers Business Network está oferecendo financiamento com 0% de juros para os produtores que compram em sua rede de armazéns nos EUA e Canadá.

Os agricultores estão limitando empréstimos de credores tradicionais na esperança de que as taxas de juros diminuam. "Então, isso torna o 0% ainda mais útil para os mutuários", comentou Charles Baron, co-fundador e diretor de marketing da startup.

Pressão política

Os esforços ocorrem à medida que a indústria agrícola também pressiona por uma ação do governo. Em novembro, grupos do setor apoiaram uma proposta para o Conselho de Exportação do Presidente, um comitê consultivo sobre comércio internacional, para fortalecer a posição global da agricultura americana.

A proposta incluía pedidos para diversificar as cadeias de suprimentos agrícolas, eliminar barreiras comerciais e fazer cumprir os acordos comerciais existentes.

No Commodity Classic, o foco estava nos agricultores, ajudando-os a se tornarem mais eficientes e aumentar a produção. "O caminho mais rápido para reduzir o custo de produção é aumentar os rendimentos", disse Matt Bennett, agricultor de Illinois e analista da AgMarket.net.