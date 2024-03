Na minha humilde, porém onipotente opinião, a eleição presidencial dos EUA de 2024 será histórica! Por quê? Principalmente porque os dois principais candidatos, Biden e Trump, são... relíquias. Com 81 e 77 anos de idade, eles estão tão envolvidos em uma corrida presidencial quanto em uma corrida para a cova e ambos querem morrer fazendo o que amam: angustiar o público!



No entanto, os dois têm mais em comum do que a idade avançada e as habilidades cognitivas em declínio. Eles também têm o mesmo apelo subjacente às suas bases de eleitores: que são os únicos que podem salvar a democracia da ameaça do outro! Acho irônico que supostos opositores estejam usando a mesma mensagem. E também é estranho que as ações de suas campanhas e partidos contem uma história um pouco diferente de seu ethos de "salvadores da democracia".

O presidente do Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump em eventos de campanha - Saul Loeb e Timothy A. Clary/AFP

Para começar, ambos os candidatos se recusaram a participar de debates com seus rivais nas eleições primárias (parte do processo tradicional pelo qual os eleitores registrados escolhem o candidato de seu partido). Isso ocorre apesar das baixas taxas de aprovação de Trump e Biden e de uma pesquisa do YouGov relatando as palavras mais bem ranqueadas para descrever os sentimentos dos americanos em relação a uma revanche entre Trump e Biden: "pavor" e "exaustão".



Quando sua campanha tem os mesmos efeitos colaterais de um medicamento para Alzheimer, talvez seja necessário considerar outras opções (além disso, se as pessoas começarem a sentir náuseas ou diarreia, elas devem consultar um médico).

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Após 2020, Donald Trump afirmando que vai salvar a democracia soa como um ouriço tranquilizando um paciente de que apenas ele está qualificado de forma única para implantar suas próteses mamárias de silicone. Além das tentativas de roubar a eleição de 2020 ("caham, caham", supostamente), ele e o Comitê Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês) agora parecem participar de tentativas de garantir artificialmente que ele seja o único concorrente para a indicação republicana.



Na primária de Nevada, Trump se retirou da cédula, e o RNC realizou uma eleição de "caucus" separada para os votos dos delegados do estado, onde Trump era o único candidato importante na cédula. No entanto, isso pode não ter tido efeito no resultado desse estado, já que a ausência da cédula primária de Trump levou o vencedor a ser "nenhum dos candidatos". Como os pandas que preferem se extinguir a acasalar entre si. Eu também preferiria acasalar com um panda a votar nos republicanos.

Infelizmente, Biden e o Comitê Nacional Democrata (DNC, em inglês) parecem agir com hipocrisia semelhante em relação à importância da democracia. O DNC reorganizou a ordem dos estados das primárias para favorecer Biden, fechou votações primárias inteiras em estados como Tennessee, Carolina do Norte, Massachusetts e Flórida, concedendo a Biden os delegados sem votação.



Agora, o DNC está processando a campanha de Robert F. Kennedy Jr. (o candidato independente que as pesquisas mostram ter potencial para tirar votos de Biden na eleição), sob o argumento de que eles podem estar trabalhando "muito perto" de seu grupo de doadores no esforço de obter as assinaturas para simplesmente estar na cédula em muitos estados. Alegar que esse comportamento vem do último farol da democracia é como dizer que você é o único que pode acabar com a fome infantil, e seu plano para fazer isso é usar algumas das crianças famintas para alimentar as outras.

Em um país que clama a favor de mais de duas opções, a democracia nos EUA está em um estrangulamento sério pelo duopólio partidário. Concordo que Trump é uma ameaça à democracia, mas não acho que os democratas possam consertar isso enquanto a minam. A integridade, como qualquer coisa de valor duradouro, leva tempo e sacrifício, mas infelizmente às vezes parece que a integridade é coisa do passado. Ironicamente, talvez com isso o DNC e eu concordamos completamente: A única coisa que pode salvar a democracia é... uma relíquia.