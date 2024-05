The New York Times

"Como você chama alguém que só fala uma língua?"

"Um americano."

É uma piada antiga, mas ainda funciona. Aliás, eu sou monolíngue, mesmo que meu trabalho acadêmico tenha sido em grande parte focado no comércio e finanças internacionais.

Em minha defesa, a grande maioria da pesquisa econômica global é publicada em inglês; e, em geral, a falta de habilidades linguísticas dos americanos é menos importante do que seu bairrismo, sua relativa falta de familiaridade com o que acontece e como as coisas funcionam em outras nações.

Outros países, especialmente os ricos que mais ou menos se equiparam aos Estados Unidos em desenvolvimento tecnológico e capacidade geral de realizar coisas, são uma espécie de espelho que nos ajuda a nos ver mais claramente.

No entanto, muitos americanos, até mesmo comentaristas supostamente entendedores, muitas vezes parecem não estar cientes das maneiras como outras nações são semelhantes a nós e das maneiras como são diferentes.

Em particular, com a iminente eleição na mente de todos, quantos estão cientes de que o presidente Joe Biden está entre os líderes mais populares —bem, menos impopulares— do mundo ocidental?

Voltarei a esse fato surpreendente e ao que ele nos diz em um minuto. Primeiro, vamos falar sobre algumas outras comparações internacionais que parecem relevantes para a situação atual.

Embora ouçamos políticos na campanha tentando tirar proveito da antiga pergunta da era Reagan —"Você está melhor hoje do que estava quatro anos atrás?"— há muita amnésia sobre o que realmente estava acontecendo em 2020, ou seja, uma pandemia mortal e aterrorizante.

Em certa medida, eu acho, as pessoas tratam a Covid-19 como um ato de Deus, além do alcance dos políticos.

Mas isso não é realmente verdade. Não importa o que fizéssemos, muitas pessoas iriam morrer —mas o número de mortes foi afetado pela política, talvez especialmente pela forma como as vacinas se tornaram um campo de batalha na guerra cultural.

E os EUA tiveram uma pandemia realmente ruim, mesmo em comparação com seus pares. A expectativa de vida nos EUA já estava ficando para trás em relação a países comparáveis em 2019, mas a diferença aumentou após a Covid-19.

Por outro lado, a economia dos EUA teve uma recuperação excepcionalmente forte da recessão causada pela pandemia.

Mesmo após ajustes para inflação, o PIB per capita dos EUA aumentou 7% desde o ano anterior à pandemia, superando em muito o crescimento de outras grandes economias. Isso pareceria, à primeira vista, dizer algo bom sobre as políticas econômicas de Biden.

Mas a percepção pública de nosso desempenho econômico é fortemente influenciada pelo aumento dos preços. A inflação —a taxa com que os preços estão subindo— diminuiu bastante, mas os preços não baixaram e não vão baixar.

E houve grandes recriminações contra os formuladores de políticas, tanto o governo Biden quanto o Federal Reserve, seja por supostamente causar o surto de inflação ou, de qualquer forma, por não conseguirem evitá-lo.

No entanto, aqui está um caso em que as semelhanças entre as nações mais ricas são mais reveladoras do que suas diferenças. A inflação disparou quase em todos os lugares após a pandemia. E, se você se certificar de comparar "maçãs com maçãs" —usando as mesmas medidas de preços ao consumidor— a inflação tem sido notavelmente semelhante em diferentes países.

Desde antes da pandemia, o Harmonized Index of Consumer Prices subiu 19,6% nos Estados Unidos e 19,8% na zona do euro. Isso sugere fortemente que as perturbações relacionadas à pandemia, e não as políticas nacionais, foram o principal impulsionador da inflação.

Ainda assim, a inflação incomoda os eleitores. Mesmo quando o crescimento da renda supera a inflação, como tem acontecido nos Estados Unidos, as pessoas tendem a sentir que ganharam salários mais altos apenas para tê-los retirados pelos preços mais altos.

E esta é provavelmente a razão mais importante pela qual, de acordo com pesquisas de monitoramento conduzidas pela Morning Consult, todos os líderes dos países do G7 são reprovados, com mais eleitores desaprovando do que aprovando sua liderança.

Então, quem é o vencedor desse concurso de impopularidade? Quem tem a menor desaprovação? A resposta é Biden, com Giorgia Meloni da Itália em segundo lugar. Os outros líderes do G7 são ainda mais impopulares. E isso tem consequências políticas.

A eleição nos EUA, preocupantemente, parece uma incógnita, mas no Reino Unido, que deve realizar uma eleição geral até janeiro, as projeções atuais indicam que a aprovação extremamente baixa de Rishi Sunak está preparando o terreno para o colapso virtual do Partido Conservador.

Agora, você poderia dizer (e eu diria) que Biden deveria estar se saindo melhor nas pesquisas, dadas as bases econômicas e sociais: desemprego muito baixo, inflação relativamente baixa e crimes violentos em declínio.

E os Estados Unidos parecem se destacar pela extensão com que os eleitores insistem que a economia está ruim, mesmo quando dizem que eles mesmos estão indo bem.

Mas toda análise política que diz que a culpa pela baixa aprovação de Biden está no presidente e em sua campanha —que ele é muito velho (embora essa narrativa, após atingir um pico repentino, tenha desaparecido em grande parte após seu discurso do Estado da União) ou está desconectado das preocupações dos "verdadeiros" americanos— precisa explicar por que ele está se saindo menos mal do que seus pares estrangeiros.