É possível cultivar carne em laboratório —cultivar células animais sem um animal e transformá-las em algo que as pessoas possam comer. No entanto, esse processo é difícil e caro. E, no momento, a carne cultivada em laboratório não está comercialmente disponível e provavelmente não estará por um longo tempo, se é que estará.

Ainda assim, se e quando a carne cultivada em laboratório, às vezes também chamada de carne cultivada, chegar ao mercado a preços menos exorbitantes, um número significativo de pessoas provavelmente a comprará. Alguns o farão por motivos éticos, preferindo não ter animais mortos para enfeitar seus pratos. Outros o farão acreditando que cultivar carne em laboratórios causa menos danos ao meio ambiente do que dedicar hectares e hectares ao pastoreio de animais. E é pelo menos possível que a carne cultivada em laboratório eventualmente seja mais barata do que a carne de animais.

E se algumas pessoas escolherem consumir carne cultivada em laboratório, por que não? É um país livre, certo?

Hambúrguer in vitro que recebeu suco de beterraba e açafrão para ganhar cor avermelhada, em Londres - David Parry - 5.ago.13/Reuters

Não se os gostos de Ron DeSantis tiverem sucesso. Recentemente, DeSantis, de volta ao trabalho como governador da Flórida após o fracasso espetacular de sua campanha presidencial, assinou um projeto de lei proibindo a produção ou venda de carne cultivada em laboratório em seu estado. Legislações semelhantes estão sendo consideradas em vários estados.

Em um nível, isso poderia ser visto como uma história trivial —uma repressão a uma indústria que nem sequer existe ainda. Mas a nova lei da Flórida é uma ilustração perfeita de como o capitalismo de compadrio, a guerra cultural, a teorização da conspiração e a rejeição da ciência foram fundidos —moídos juntos, poderíamos dizer— de uma maneira que define em grande parte o conservadorismo americano hoje.

Em primeiro lugar, isso desmente qualquer alegação de que a direita é o lado que defende firmemente um governo limitado; o governo não fica muito mais intrusivo do que ter políticos dizendo o que você pode ou não pode comer.

Quem está por trás da proibição? Lembra quando um grupo de pecuaristas do Texas processou Oprah Winfrey por um programa que alertava sobre os riscos da doença da vaca louca e que, segundo eles, lhes custou milhões? É difícil imaginar que, hoje, os temores da indústria da carne sobre perder participação de mercado para a carne cultivada em laboratório não estejam desempenhando um papel. E tais preocupações com a participação de mercado não são necessariamente bobas. Olhe para o aumento do leite à base de plantas, que em 2020 representou 15% do mercado de leite.

Mas os políticos que afirmam adorar os mercados livres deveriam ser veementemente contra qualquer tentativa de suprimir a inovação quando isso pode prejudicar os interesses estabelecidos, que é o que isso representa. Por que eles não estão?

Parte da resposta, é claro, é que muitos nunca acreditaram verdadeiramente na liberdade —apenas na liberdade para alguns. Além disso, o consumo de carne, como quase tudo o mais, tem sido envolvido nas guerras culturais.

Você viu isso vindo anos atrás se estava acompanhando a fonte mais contundente de observação social em nossos tempos: episódios de "Os Simpsons". Lá em 1995, Lisa Simpson, depois de decidir se tornar vegetariana, foi obrigada a assistir a um vídeo em sala de aula intitulado "Carne e Você: Parceiros na Liberdade".

Com certeza, comer ou afirmar comer muita carne se tornou um distintivo de lealdade à direita, especialmente entre o grupo MAGA. Donald Trump Jr. uma vez twittou: "Tenho quase certeza de que comi 4 quilos de carne vermelha ontem", improvável para alguém que não é um lutador de sumô.

Mas mesmo se você é alguém que insiste que os "verdadeiros" americanos comem muita carne, por que a carne deve ser fornecida matando animais se uma alternativa se tornar disponível? Os opositores da carne cultivada em laboratório gostam de falar sobre o visual industrial da produção de carne cultivada, mas o que eles imaginam que muitas instalações modernas de processamento de carne parecem?

E então há as teorias da conspiração. É um fato que obter proteína da carne bovina envolve muito mais emissões de gases de efeito estufa do que obtê-la de outras fontes. Também é um fato que sob o presidente Joe Biden, os Estados Unidos finalmente têm tomado medidas sérias sobre a mudança climática.

Mas, no pântano da direita, que hoje é um bloco bastante grande de comentaristas e políticos republicanos, a oposição à política climática eminente razoável de Biden resultou em uma variedade de alegações selvagens, incluindo uma de que Biden iria impor limites ao consumo de hambúrgueres dos americanos.

E você ouviu falar sobre como as elites globais vão nos forçar a começar a comer insetos?

A propósito, eu não sou vegetariano e não tenho intenção de comer insetos. Mas eu respeito as escolhas de outras pessoas —o que os políticos de direita cada vez menos fazem.

E além de demonstrar que muitos direitistas são na verdade inimigos, não defensores, da liberdade, a história da carne cultivada em laboratório é mais um indicador da decadência do conservadorismo americano como um movimento principiado.

Olha, eu não sou admirador de Ronald Reagan, que acredito ter causado muito dano como presidente, mas pelo menos o Reaganismo tratava de questões reais de política como taxas de impostos e regulamentação. As pessoas que se autodenominam sucessoras de Reagan, no entanto, parecem não estar interessadas em fazer política séria. Para muitos deles, a política é uma forma de jogo de interpretação ao vivo. Nem sequer se trata de "derrotar" aqueles que eles chamam de elite; trata-se de lutar perpetuamente com uma versão fantasiosa do que supostamente as elites querem.

Mas embora eles possam não se importar com a realidade, a realidade se importa com eles. Sua profunda falta de seriedade pode causar —e já está causando— muito dano aos Estados Unidos e ao mundo.