Isso pode parecer um pouco estranho, mas quando penso nos meus anos de adolescência, às vezes os relaciono com o leve cheiro de esgoto.

Veja, quando eu estava no ensino médio, minha família morava na costa sul de Long Island, onde poucas casas tinham conexões de esgoto. A maioria tinha fossas sépticas, e sempre parecia haver um tanque transbordando em algum lugar contra o vento.

A maior parte do Condado de Nassau acabou sendo conectada ao esgoto. Mas muitas casas nos Estados Unidos, especialmente no Sudeste, não estão, e cada vez mais fossas sépticas estão transbordando, em uma escala muito maior do que eu me lembro da minha cidade vagamente fedorenta —o que é tanto nojento quanto uma ameaça à saúde pública.

Tampa de bueiro de Nova York - Amr Alfiky - 29.jun.2023/Reuters

A causa? Mudanças climáticas. Ao longo das costas do Golfo e do Atlântico Sul, o The Washington Post noticiou na semana passada que "os níveis do mar subiram pelo menos 15 centímetros desde 2010". Isso pode não parecer muito, mas leva à elevação dos lençóis freáticos e aos riscos elevados de fossas transbordando.

A crise emergente de saneamento é apenas um dos muitos desastres que podemos esperar à medida que o planeta continua a se aquecer, e está longe de estar no topo da lista. Mas me parece oferecer uma ilustração especialmente visual de dois pontos.

Primeiro, os danos das mudanças climáticas provavelmente serão mais graves do que até mesmo os pessimistas tendem a acreditar.

Segundo, a mitigação e a adaptação —que serão necessárias, porque ainda estaríamos caminhando para ver efeitos significativos das mudanças climáticas mesmo se tomássemos medidas imediatas para reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa— provavelmente serão muito mais difíceis, como questão política, do que deveriam ser.

No primeiro ponto: estimar os custos das mudanças climáticas e, relacionado a isso, os custos que os poluidores impõem sempre que emitem outra tonelada de dióxido de carbono requer a fusão de resultados de duas disciplinas.

De um lado, precisamos de cientistas para descobrir quanto as emissões de gases de efeito estufa vão aquecer o planeta, como isso vai mudar os padrões climáticos e assim por diante. Por outro lado, precisamos de economistas para estimar como essas mudanças físicas afetarão a produtividade, os custos com saúde e muito mais.

Na verdade, há uma terceira dimensão: risco social e geopolítico. Como, por exemplo, lidaremos com milhões ou dezenas de milhões de refugiados climáticos? Mas eu não acho que alguém saiba como quantificar esses riscos.

De qualquer forma, o lado físico desse esforço parece muito sólido. Houve, é claro, uma campanha de décadas visando desacreditar a pesquisa climática e, em alguns casos, difamar alguns cientistas climáticos.

Mas se você se afastar dos ataques, perceberá que a climatologia foi um dos grandes triunfos analíticos da história. Os cientistas do clima previram corretamente, décadas antes, um aumento sem precedentes nas temperaturas globais. Eles até parecem ter acertado mais ou menos a magnitude.

O lado econômico do esforço parece mais frágil. Isso não é porque os economistas não tentaram. Na verdade, em 2018, William Nordhaus recebeu um Nobel em grande parte por seu trabalho em "modelos de avaliação integrada" que tentam unir a ciência climática e a análise econômica.

No entanto, com todo o respeito —Nordhaus por acaso foi meu primeiro mentor em economia!— eu sempre achei que esses modelos subestimassem os custos econômicos das mudanças climáticas, porque muitas coisas sobre as quais você não estava pensando podem dar errado.

A perspectiva de ter parte dos Estados Unidos inundada de esgoto certamente não estava na minha lista.

Houve uma tendência em estudos recentes de aumentar as estimativas dos danos das mudanças climáticas. A incerteza permanece enorme, mas é uma boa aposta que as coisas serão ainda piores do que você pensava.

Então, o que vamos fazer a respeito? Mesmo se tomássemos medidas drásticas para reduzir as emissões agora, muitas das consequências das emissões passadas, incluindo aumentos muito maiores no nível do mar do que vimos até agora, já estão, por assim dizer, garantidas.

Então teremos que tomar uma ampla gama de medidas para mitigar os danos —incluindo a expansão dos sistemas de saneamento para limitar a maré crescente de, bem, esgoto.

Mas vamos tomar essas medidas? A negação das mudanças climáticas era originalmente toda sobre os interesses dos combustíveis fósseis, e em certa medida ainda é.

Mas também se tornou uma frente na guerra cultural, com políticos como Ron DeSantis da Flórida —que acontece de ser o governador de um dos estados com maior risco imediato— aparentemente decidindo que apenas mencionar as mudanças climáticas é ser "woke".

Agora, imagine a colisão entre esse tipo de política e a necessidade urgente de gastos públicos substanciais, em tudo, desde muros marítimos até sistemas de esgoto, para limitar os danos climáticos. Gastos nessa escala quase certamente exigirão novas receitas fiscais. Você acha que os guerreiros culturais da direita concordarão com isso rapidamente?

Então estou muito preocupado com o futuro do clima. Provavelmente não faremos o suficiente para limitar as emissões; o presidente Biden fez muito mais do que qualquer um de seus antecessores, mas ainda não é suficiente, e Donald Trump prometeu aos executivos de petróleo que, se ele vencer, irá reverter grande parte do que Biden fez. Além disso, é improvável que façamos o suficiente para limitar os danos.

Em resumo, não é difícil ver alguns resultados terríveis em um futuro não muito distante, mesmo antes que a catástrofe global completa chegue. Coisas ruins estão por vir, e já estamos começando a sentir o cheiro.