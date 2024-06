The New York Times

Após Donald Trump ser condenado por 34 crimes graves, a Heritage Foundation —um think tank de direita que produziu a agenda Project 2025, um plano de políticas caso Trump vença— voou uma bandeira americana de cabeça para baixo, que se tornou um emblema de apoio ao MAGA (Make America Great Again, principal slogan de Trump) em geral e à negação das eleições em particular.

Essa ação pode ter chocado alguns conservadores antigos que ainda viam a Heritage como uma instituição séria, mas a Heritage é, afinal, apenas um think tank. Não é como se bandeiras de cabeça para baixo estivessem sendo voadas por pessoas que esperamos que defendam nossa ordem constitucional, como os juízes da Suprema Corte.

Ah, espera.

O ex-presidente dos EUA Donald Trump durante campanha em Las Vegas - Jim Watson - 9.jun.24/AFP

Mas a aceitação da Heritage do que equivale a um ataque à democracia é um símbolo útil de um dos desenvolvimentos realmente preocupantes desta eleição, à medida que ela entra na reta final. A Heritage se apresenta como defensora da liberdade, mas sua verdadeira missão sempre foi produzir argumentos — frequentemente baseados em pesquisas duvidosas— a favor de baixos impostos para pessoas ricas. E seu endosso tácito à ilegalidade ilustra a maneira como muitos dos plutocratas da América —tanto no Vale do Silício quanto em Wall Street— têm, após flertar com a candidatura excêntrica de Robert F. Kennedy Jr., unido em torno de Trump.

Por que bilionários apoiam Trump? Não é como se eles tivessem se saído mal sob o governo do presidente Joe Biden. Os preços das ações —que Trump previu que cairiam se ele perdesse em 2020— dispararam. As altas taxas de juros, que são um fardo para muitos americanos, são, se tanto, um benefício líquido para pessoas ricas com dinheiro para investir. E duvido que os super-ricos estejam sofrendo muito com os preços mais altos da comida rápida.

Os americanos ricos, no entanto, certamente estão apostando que pagarão menos impostos se Trump vencer.

Biden e sua equipe ofereceram orientações bastante explícitas sobre sua agenda tributária, que aumentaria diretamente os impostos sobre os americanos de alta renda e também aumentaria os impostos corporativos, o que indiretamente seria principalmente um imposto sobre os ricos.

Essas medidas não produziriam impostos no topo remotamente comparáveis aos que eram durante os anos de Eisenhower, quando a alíquota máxima de imposto de renda marginal era de 91% e grandes propriedades podiam enfrentar impostos sobre herança de até 77%. Ainda assim, os planos de Biden, se implementados, tornariam os ricos um pouco menos ricos.

Trump foi muito menos explícito, mas ele claramente quer manter seu corte de impostos de 2017 na íntegra, e seus aliados no Congresso estão comprometidos não apenas com cortes de impostos, mas em privar o IRS de recursos, o que permitiria que mais americanos ricos evitassem os impostos que legalmente devem.

Portanto, os bilionários não estão errados em pensar que pagarão menos impostos se Trump vencer. Mas por que eles não estão mais preocupados com o quadro geral?

Afinal, mesmo que tudo o que você se importe seja dinheiro, a agenda de Trump deveria deixá-lo muito preocupado. Os planos de seus conselheiros de deportar milhões de imigrantes (supostamente apenas aqueles em situação ilegal no país, mas você realmente acredita que muitos residentes legais não seriam pegos nas redes?) reduziriam a força de trabalho dos EUA e seriam enormemente disruptivos.

Suas propostas protecionistas (que seriam muito diferentes das medidas direcionadas de Biden) poderiam significar uma guerra comercial global total. Se ele conseguir concretizá-las, seus ataques à independência do Federal Reserve arriscam uma inflação muito mais séria do que qualquer coisa que tenhamos experimentado nos últimos anos.

Além de tudo isso, Trump quase certamente tentará usar o sistema judiciário para atacar seus inimigos percebidos. Apenas alguém completamente ignorante da história imaginaria estar seguro desse tipo de armamento —mesmo se Trump considerar você um aliado agora, isso pode mudar em um instante.

E se você tem acompanhado os discursos de Trump, sabe que sua retórica está ficando menos racional e mais vingativa a cada semana. No entanto, seu apoio entre os bilionários parece, se tanto, estar se consolidando.

Então, o que está acontecendo? Aqui está o que eu penso, embora seja admitidamente especulativo.

Em primeiro lugar, os oligarcas da América provavelmente acreditam que sua riqueza e influência os protegeriam do exercício arbitrário do poder. Trump e sua equipe podem usar a aplicação corrupta da lei e um judiciário intimidado contra outras pessoas, mas certamente não contra eles! Quando percebessem o quão errados estavam, seria tarde demais.

Como escrevi antes, os super-ricos podem ser notavelmente obtusos e ignorantes da história.

Em segundo lugar, em algum nível, eu realmente não acho que seja sobre o dinheiro. Quanta diferença faz para a qualidade de vida de um bilionário se ele tiver que se contentar com um iate um pouco menor? No topo da pirâmide, a riqueza é em grande parte sobre status e autoimportância; como Tom Wolfe escreveu há muito tempo, é sobre "vê-los pular".E quando os políticos não se curvam, quando não tratam os muito ricos com a deferência e admiração que consideram merecer, alguns deles ficam enfurecidos. Vimos isso quando muitos de Wall Street se voltaram contra o Presidente Barack Obama —depois que ele os ajudou a se recuperar na crise financeira— porque se sentiram insultados por suas críticas ocasionais.

Biden dificilmente é um guerreiro de classe, mas claramente não adora os super-ricos. E muitos deles estão se voltando para Trump por pura mesquinhez.

Este artigo foi originalmente publicado no The New York Times.