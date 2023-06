As festas juninas celebram, além dos santos Antônio, João e Pedro, a colheita do milho. Não é por acaso que as estrelas do cardápio de junho sejam a canjica, a pipoca, a pamonha, o curau e o bolo de fubá.

A comida junina mais básica de todas é o milho verde. Comido na espiga, cozido, tão gostoso que não precisa de mais nada.

Precisar, não precisa. Mas sempre dá para melhorar algo que já é bom. Uma carga de temperos eleva a mais humilde espiga ao status de alta gastronomia.

E é sempre bom variar, não é?

Milho com manteiga de missô do Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira/Folhapress

Algo que faz bastante sucesso nos sites americanos de comida é o milho na manteiga de missô.

Como você deve ter presumido, é manteiga misturada com missô e mais algumas coisinhas. Simples demais, com um efeito arrebatador.

O missô é uma pasta de grãos fermentados —geralmente soja e/ou arroz—, de origem asiática. O nome "missô" é japonês, mas produtos correlatos são importantes nas culinárias da China e da Coreia.

Essa pasta é um concentrado de umami, o chamado quinto sabor —os outros quatro são doce, salgado, ácido e amargo. Uma colherada de missô melhora qualquer comida, não só os pratos orientais.

Você pode preparar o milho como achar melhor. Grelhado na churrasqueira fica mais gostoso, mas pode ser também cozido ou assado. Sugiro fazê-lo na air fryer: fica pronto em poucos minutos, com um queimadinho gostoso nos grãos.

Para o tempero, procure usar manteiga sem sal. O missô já é bastante salgado.

Como leva manteiga, esta não é uma comida vegana. Pode trocar por margarina? Olha...tudo pode. Eu acho horrível, mas nem vou ficar sabendo.

Quanto ao missô, as marcas brasileiras mais conhecidas são 100% vegetais. Os vegetarianos devem evitar alguns tipos de missô japoneses, vendidos em lojas especializadas, que têm peixe na composição. Sempre leia as letras pequenas do contrarrótulo.

A manteiga de missô é apenas um dos jeitos possíveis de turbinar o sabor do milho verde. Invente à vontade, mesclando temperos numa base de manteiga, maionese ou até manteiga de amendoim.

Uma variação bem interessante vem do México. Lá, o elote ("milho verde", no espanhol mexicano) é lambuzado com uma mistura de maionese, creme de leite, limão, coentro, alho, pimenta e queijo.

MILHO NA MANTEIGA DE MISSÔ

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

50 g de manteiga

4 espigas de milho verde

2 colheres (sopa) de missô

1 dente de alho triturado

1 colher (chá) de shoyu (omita se usar manteiga com sal)

1 colher (chá) de páprica

1 colher (chá) de salsinha picada

Gergelim preto a gosto

Modo de fazer