Além de curtir as quermesses espalhadas pela cidade, que tal organizar sua própria festa junina? É possível montar a mesa com objetos que você já tem em casa ou itens com preço mais em conta.

"No São João, há uma liberdade maior para misturar diferentes peças. No final, você olha e tudo tem harmonia", afirma a criadora de conteúdo Isabela Azevedo, que tem a página Beluquices de Casa no Instagram, na qual ela dá dicas de mesa posta.

Vasos de plantas e girassóis fazem parte da decoração desta mesa junina - Isabela Azevedo

Moradora do Recife, Isabela gosta de usar na decoração junina elementos que remetam à cultura da região Nordeste, como livros de cordel e esculturas de barro. A seguir, veja as sugestões dela para montar uma mesa bonita e divertida sem gastar muito.

Misture diferentes tecidos

Jogo americano de chita sobre toalha de mesa xadrez - Isabela Azevedo

Materiais como juta, chita, jeans ou tecidos com estampa xadrez são baratos e bastante decorativos. Você pode usá-los como toalha, passadeira, jogo americano ou guardanapos, por exemplo. Além disso, retalhos podem ser aproveitados para adornar bandejas e louças.

Na mesa da foto acima, Isabela colocou jogos americanos de chita em formato de bandeirinha sobre uma toalha xadrez. Na imagem abaixo, os retalhos de tecidos foram amarrados na alça de xícaras com comidas típicas.

Retalhos amarrados nas alças da xícaras dão charme à decoração junina - Isabela Azevedo

Em uma outra decoração de mesa, Isabela usou um tecido vermelho com girassóis para forrar a bandeja de palha onde foram servidas as espigas de milho. A estampa se destacou sobre a mesa com toalha de juta.

Milho servido em bandeja de palha forrada com tecido com estampa de girassol - Isabela Azevedo

Abuse de palha, barro e madeira

Invista em peças de palha como cestos, chapéus, travessas e peneiras. Elas podem ser usadas para criar enfeites ou servir as comidas de uma maneira divertida. Tábuas de madeira podem acomodar quitutes, como queijos, bolos e doces. Use também pratos e outros recipientes de barro para dar um ar mais rústico à decoração da mesa.

Objetos de palha, madeira e barro ajudam a compor a decoração junina - Isabela Azevedo

Decore a louça

Se você não quiser comprar pratos de barro ou com tema de festa junina, é possível personalizar os que você já tem em casa. Uma ideia é decorar a borda da louça com bandeirinhas feitas de EVA. Outra dica é escrever o nome da comida em cada prato com caneta multiúso (que sai com álcool depois). Você também pode identificar os quitutes com plaquinhas de papel fixadas, por exemplo, com espeto de churrasco.

Prato decorado com banderinhas feitas de EVA - Isabela Azevedo

Enfeite com plantas

Como referência ao sertão, os cactos podem ser utilizados para compor a decoração. Na mesa da foto abaixo, além de usar vasos de plantas, Isabela criou um enfeite com gravetos secos e uma flor laranja (bananeira-ornamental), simulando uma fogueira de São João.

Nesta mesa, Isabela usou gravetos e uma flor para criar um enfeite de fogueira - Isabela Azevedo

Aproveite as comidas

Os quitutes juninos já são muito decorativos. Então, exponha a comida de modo a valorizar suas formas e cores.

Na foto abaixo, pedaços de bolo de milho foram cortados em fatias quadradas e servidos em uma tábua de madeira. Para dar uma graça, foi polvilhada canela em cima de moldes de papel em formato de bandeirinhas. Isabela também reutilizou potes de conserva para colocar os talheres e preencheu os recipientes com grãos de milho.

Decoração da mesa valoriza a beleza das comidas típicas juninas - Isabela Azevedo

Na galeria a seguir, veja mais ideias da Isabela Azevedo para decoração de mesa junina.