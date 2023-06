Festa de São João é o 'Natal do meio do ano', define leitora

São Paulo

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores o que eles mais gostam nas festas juninas. Diferentes pratos foram citados por todos os assinantes, mas algumas lembranças associadas aos eventos também chegaram por meio dos relatos. Confira algumas respostas a seguir.

Todos os doces e vinho quente. Guardo lembranças muito gostosas das festas juninas da escola que estudava.

Victoria de Fatima de Mello (Juiz de Fora, MG)



Me lembro de ir na quermesse do bairro com meus avós quando era criança e brincar na barraca de pescaria, após comer um delicioso hot-dog.

Leticia Bortolazzo dos Santos (Piracicaba, SP)



Quadrilha típica da roça foi marcante na adolescência e juventude. Bons tempos.

Jacinto Cardoso (Santo Antônio de Posse, SP)

São João de Caruaru (PE), durante retomada dos festejos juninos de maneira presencial, em 2022 - Sérgio Figueirêdo/Folhapress

O meu prato favorito é a canjica de milho. Esse prato me remete ao aconchego. Já o arroz doce lembro do que a minha tia faz, que é uma delícia e com toque de laranja.

Cássia da Silva Cunha (São Paulo, SP)



Explosão dos sentidos. As peculiaridades da festa ativam memórias felizes. Som da festa (audição), sabor do quentão (paladar), brincadeiras típicas (tato), cheiro das comidas (olfato) e as cores das bandeirinhas/roupas (visão) fazem nosso cérebro buscar momentos nostálgicos. É sensacional.

Ronan Botelho (Londrina, PR)



Gosto das danças. Principalmente as quadrilhas juninas, que são sempre divertidas.

Daniel Seixas (Campinas, SP)

Eu diria que o São João é o "Natal do meio do ano", pois ele significa família reunida, comidas típicas oriundas da colheita mais recente e músicas tradicionais que celebram este momento. O milho plantado no dia de São José é colhido no São João e a celebração termina com São Pedro. As famílias saem da capital rumo ao interior e aproveitam muito o encontro.

Lindaiara Conceição (Santo Antônio de Jesus, BA)



O canjicão com amendoim e o quentão. Cresci em São João do Manhuaçu (MG), onde todo ano são realizadas celebrações católicas e festividades por parte da prefeitura. Nas festas desse meu lugar, descobri os primeiros amores e tive acesso, sem controle, a bebidas alcoólicas e cigarros, isso há uns 60 anos. Quanta saudade! Incrível como um passado de erros dói tanto.

Gildázio Garcia Vitor (Ipatinga, MG)



Minha maior e melhor lembrança vem da infância quando, durante as festas juninas, íamos para a fazenda da família. O que não faltava era a presença da vizinhança, pessoas de outros povoados que percorriam a pé para beber os deliciosos licores de jenipapo, cacau, jamelão e pétalas de rosas, comer canjica, milho cozido, amendoim, bolo de puba, cuscuz, caldo de sururu, pé-de-moleque, farofa de banana, churrasco etc. Tudo isso à beira da fogueira que tinha que permanecer acesa até o dia de São Pedro. Época sem violência em que podíamos aproveitar a companhia da família e amigos. Bateu saudade!

Lívia Maria Ferreira Magalhães (Ilhéus, BA)