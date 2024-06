No dia em que virou a folhinha para junho, já mudou o som ambiente do supermercado em frente à minha casa.

No lugar da bossa nova genérica, entrou um pot-pourri incessante de músicas de quadrilhas de São João.

As festas juninas vão dominar a pauta até o começo de agosto, se não além. Talvez eu devesse surfar a onda e mandar uma receita de arraiá.

A questão é que não sou particularmente fã de comida de festa junina. Sou o cara que fica tomando cerveja e comendo sanduíche de carne louca.

Mas tenho o maior respeito pelo carinho da galera pelas festividades de junho. São celebrações das colheitas de outono. Do milho, do amendoim.

No Sul do país e nas altitudes do Sudeste, do pinhão.

Então resolvi criar uma receita com pinhão. Para lembrar da galera gaúcha, que está há mais de um mês sofrendo horrores, botei lá uma costela de boi –um dos cortes favoritos dos sul-rio-grandenses.

Fiz um arroz de costela com pinhão e couve –o verde deixa o prato menos monocromático e dá um frescor, uma textura e fibras. Usei couve porque já tinha em casa, mas agrião funciona muito bem também.

Arroz de costela e pinhão em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira

Esta é uma receita para ser feita na pressão. Demora um tempinho, mas você suja só uma panela.

Depois de dourar e cozinhar a costela com legumes, espere a carne esfriar um pouco até que você possa desfiá-la. Aí você remove, além dos ossos, o excesso de gordura e as membranas que sempre vêm na costela.

Então é hora de acrescentar o arroz e os pinhões.

Considero para caramba quem se dá o trabalho de cozinhar e descascar pinhão. Já tentei fazer isso e fiquei com casca de pinhão embaixo da unha.

Pago mais, mas compro o pinhão descascado e cozido.

Quanto à costela, comprei aquelas que vendem no mercado para preparo em panela. Costela minga, também chamada de ponta de agulha, em pedaços de uns 10 centímetros.

Tome cuidado com o sal nesta receita. Já vai shoyu, que tem um teor alto de sódio. Deixe para acrescentar o sal restante apenas quando o arroz estiver no ponto de servir.

Aminha receita de arroz de costela e pinhão - Marcos Nogueira

ARROZ DE COSTELA E PINHÃO

Dificuldade: média

Rendimento: 4 a 6 porções

Ingredientes

1 colher (sopa) de banha ou óleo vegetal

750 g de costela minga (ponta de agulha) com osso

1 cebola grande picada

3 dentes de alho picados

1 cenoura picada

2 tomates picados

2 folhas de louro

100 ml de vinho

50 ml de shoyu

500 ml de água

180 g de arroz

150 g de pinhões cozidos e descascados, quebrados na metade

100 g de couve fatiada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer