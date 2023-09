Já escrevo sob o céu cinzento de Londres, mas a receita eu preparei antes de sair do Brasil.

Todo cozinheiro, profissional ou picareta (como eu), precisa conhecer minimamente a cozinha em que vai trabalhar antes de se meter a fazer comida para os outros.

No meu caso, há dois agravantes.

Primeiro, estou em outro país. Preciso sondar os ingredientes disponíveis no mercado e, em alguns casos, aprender a usá-los.

Em segundo lugar, eu moro numa residência estudantil, com cozinha de residência estudantil –vim ajudar na mudança da filha, que faz mestrado na Inglaterra. Isso significa um fogão elétrico e quase nenhum utensílio.

'Red beans and rice', receita semelhante ao arroz com feijão brasileiro, mas gringa: é típica da Louisiana, no sul dos Estados Unidos - Marcos Nogueira/Folhapress

Em alguns dias, já fiz o mapa mental das compras e equipamos quase toda nossa modesta cozinha. Nas próximas semanas, aguardem receitas made in England.

Por enquanto, vamos de uma comidinha que remete ao Brasil, apesar de ser gringa: feijão com arroz.

Pardon me: "red beans and rice", receita típica de Louisiana, no sul dos Estados Unidos. É um pouco diferente, mas nem tanto, do nosso arroz e feijão.

Para começar, é feijão com arroz, não o inverso. Você pode notar, pela foto, que há uma ilhota de arroz branco num lago de feijão vermelho. É assim que eu gosto, com o protagonismo do feijão.

As outras coisas que variam são o tempero e a linguiça. O feijão americano leva alho e cebola desidratados, salsão, pimentão, ervas e andouille –uma linguiça de porco defumada, típica da tradição francesa da Louisiana (que já foi colônia da França).

Os temperos são comuns no Brasil, já a andouille é difícil de se achar fora da Louisiana. Mesmo as receitas americanas vêm com a observação de que é possível substituí-la por qualquer outra linguiça defumada.

Vamos de linguiça calabresa ou portuguesa, portanto.

Na hora de servir o feijão, costuma-se temperá-lo à mesa, com um pouco de vinagre de maçã e molho de pimenta.

O sabor é diferente daquele do feijão a que estamos acostumados. Diferente, pero no mucho. Afinal, comida é comida em qualquer lugar.

RED BEANS AND RICE

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes:

500 g de feijão vermelho

100 g de bacon

1 cebola grande picada

1 pimentão verde, sem sementes, picado

1 pimenta jalapeño, sem sementes, picada (opcional)

1 talo de salsão picado

4 dentes de alho picados

3 folhas de louro

1 colher (sopa) de cebola em pó

1 colher (sopa) de alho em pó

1 colher (sopa) de páprica defumada

1 colher (chá) de tomilho seco

1 colher (chá) de salsinha seca

1 colher (chá) de sálvia seca

350 g de linguiça calabresa defumada, em rodelas

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Arroz branco para acompanhar

Vinagre de maçã e molho de pimenta para servir

Modo de fazer