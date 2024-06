Na cozinha, a palavra "atalho" se refere ao corte substancial do tempo de preparo da comida, obtido com o uso de algum produto industrializado em substituição a algo que demora muito para ser feito do zero.

Cozinheiros usam o termo, em geral, de forma pejorativa.

Um atalho culinário muito comum é o uso de caldo em cubo. Caldo, em especial o de carne, é um negócio que dá um trabalho infernal. Demora uma eternidade e faz uma sujeira cascuda.

Ocorre que o caldo de cubinho é tudo o que há de pior na indústria alimentícia. Faz um mal danado e o gosto não tem nada a ver com o do caldo feito do zero, na panela.

Outros atalhos, porém, são absolutamente inofensivos e melhoram muito a vida de quem cozinha.

É o caso dos feijões cozidos e vendidos sem tempero ou conservantes, ensacados a vácuo ou em caixinhas tetrapak.

Cozido de grão-de-bico e linguiça, em receita de Marcos Nogueira - Marcos Nogueira/Marcos Nogueira

Mais do que o feijão, o grão-de-bico requer esforço e paciência para cozinhar a partir dos grãos secos. Eles precisam ficar de molho e ser descascados –descascar grão-de-bico é um dos piores suplícios do cozinheiro.

Outro dia descobri, no fundo da despensa, um pacote de grão-de-bico cozido.

Eu precisava cozinhar almoço para meu filho e aquele pacote era a oportunidade de variar o cardápio sem grande transtorno.

Assim nasceu a receita que vem a seguir. Demorou meia hora para ficar pronta.

É algo que, a depender da quantidade de água, pode ser uma sopa ou um cozido encorpado e reconfortante. É excelente para noites frias.

Os ingredientes são poucos: bacon, calabresa defumada, cebola, alho, cenoura, louro, extrato de tomate, páprica, sal, pimenta preta e, se tiver dinheiro, um pouco de azeite. Além do próprio grão-de-bico, evidentemente.

Eu cozinhei o meu até ficar espesso e comi puro. Não precisa de acompanhamento, mas você pode criar variações, em especial quando sobra cozido para outras refeições.

É algo que você pode comer com pão, arroz branco ou misturar uns macarrõezinhos ao caldo no final –aí ele se transforma magicamente no prato italiano conhecido por "pasta e ceci".

COZIDO DE GRÃO-DE-BICO E LINGUIÇA

Rendimento: 4 a 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

100 g de bacon picado

3 dentes de alho picados

1 cebola picada

1 cenoura picada em cubos

200 g de calabresa defumada, cortada em rodelas

2 folhas de louro

2 colheres (sopa) de extrato de tomate

1 colher (sopa) de páprica doce

500 g de grão-de-bico cozido

Sal, pimenta-do-reino e azeite a gosto

Modo de fazer