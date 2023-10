Londres

Levei um pito de um leitor graças à receita da semana passada, que inadvertidamente batizei de "porco chinês".

O sujeito disse que eu não entendo nada de comida chinesa. Correto. Falou que chineses nunca fariam um prato daqueles, entre outros motivos, porque tinha carne demais. Aí já não sei, pois não entendo de comida chinesa.

Sem brincadeira, eu nunca tive a intenção de fazer uma comida autenticamente chinesa. Meu objetivo, digamos, pedagógico era mostrar que é possível improvisar uma comida gostosa com ingredientes desconhecidos num ambiente novo —no meu caso, a Inglaterra.

Hommus de feijão-branco do chef Ottolenghi, acompanhado de pasta de pimentões vermelhos assados e nozes - Marcos Nogueira

A comida ficou boa (podem fazer sem medo a receita), mas falhei na comunicação. Vou, portanto, ajoelhar no milho.

Para esta coluna, escolhi e segui à risca uma receita de chef.

O chef é Yotam Ottolenghi, israelense radicado em Londres, onde tem vários restaurantes. No Brasil, ele não é tão popular quanto Jamie Oliver ou Nigella Lawson, mas aqui ele é venerado.

Ele faz comida com abundância de azeite, vegetais frescos, grãos e temperos que remetem ao Mediterrâneo e ao Oriente Médio.

A receita que escolhi, hommus de feijão-branco com pasta de pimentão e nozes, tem ingredientes comuns no Brasil. É vegana e vai fria à mesa —ótima para o calor sobrenatural e cada vez mais frequente.

Sei que hommus, em hebraico e árabe, significa grão-de-bico —algo que não vai na receita. Pode chamar de hommus? Olha: se o chef-celebridade israelense chama, por que eu iria deschamar?

A receita em inglês pede "butter beans". São favas brancas, vendidas cozidas e enlatadas. Sinta-se à vontade para cozinhar favas, mas eu recomendo substituí-las por feijão-branco cozido, disponível no mercado em embalagem longa vida.

Processado num purê, vai ficar igual às favas inglesas. Tem algum tempero, mas é bem suave, não vai interferir. E a quantidade (247 g drenados) é semelhante à da lata inglesa (235 g).

Mudei algo na receita? Mudei, mas só para mim. Ottolenghi manda descartar o dente de alho frito no azeite do hommus, mas isso eu não faço. Bati junto com o feijão.

Na receita que vem a seguir, deixei como o original. Vai com fé, que ela é autêntica, tem pedigree e funciona.

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...



HOMMUS DE FEIJÃO-BRANCO COM PIMENTÃO ASSADO E NOZES

Dificuldade: fácil

Rendimento: 4 porções (entrada) ou 2 porções (prato principal)

Ingredientes:

Hommus

50 ml de azeite

1 dente de alho, com pele, levemente esmagado

1 galho de tomilho

1 caixa de feijão-branco (380 g)

Sal a gosto

Pasta de pimentão

3 pimentões vermelhos (ou 2 grandes)

4 dentes de alho com casca

1 pimenta dedo-de-moça

1/2 colher de sopa de folhas de tomilho fresco

30 de nozes descascadas e picadas grosseiramente

1/2 colher (café) de páprica defumada

1/4 colher (chá) de pasta de tomate

1 colher (chá) de vinagre balsâmico

Sal a gosto

Modo de fazer:

1. Aqueça o forno a 220 ºC (médio-alto).

2. Escorra o feijão, reservando o líquido.

3. Aqueça o azeite em fogo baixo. Frite o alho esmagado e o galho de tomilho por cerca de 3 minutos. Descarte o alho. Espere o azeite esfriar. Reserve o tomilho e 1 colher (sopa) do azeite.

4. Bata o feijão com 1 colher (sopa) de seu líquido e o azeite restante, até obter uma pasta lisa e não muito espessa (adicione mais líquido, se necessário). Transfira para uma cumbuca, tempere com sal e reserve.

5. Asse os pimentões, a pimenta e o alho com casca. Depois de 20 minutos, remova a pimenta e o alho, transferindo-os para um saco ou pote fechado. Deixe os pimentões por mais 15 minutos, até a pele queimar, e transfira-os para o mesmo recipiente.

6. Toste as nozes ligeiramente, numa frigideira, até começar a exalar um cheiro de pipoca.

7. Quando os vegetais assados estiverem frios, remova pele, talos e sementes dos pimentões e das pimentas. Tire a casca do alho.

8. No liquidificador ou processador, bata esses vegetais rapidamente, até obter uma pasta pedaçuda. Transfira para uma cumbuca e misture metade das nozes, páprica, vinagre e sal a gosto.

9. Monte um prato com o hommus e, no centro, a pasta de pimentão. Regue com o azeite reservado, salpique as nozes restantes e enfeite com o galho de tomilho. Sirva com pão, em temperatura ambiente.