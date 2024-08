Pedro, meu filho de 11 anos, é a maior medida que tenho para entender se acertei mão numa receita.

Quando ele não se entusiasma muito com a comida, sei que preciso fazer algum ajuste.

Felizmente não foi o caso aqui. O moleque ficou maluco com o giouvetsi, macarrãozinho grego em molho de carne. Vou precisar fazer comida grega direto para ele.

Giouvetsi, macarrãozinho grego em molho de carne, em receita de Marcos Nogueira, o Marcão - Marcos Nogueira

É macarrão (o receituário grego tem vários pratos de massa), ótimo para fazer algo diferente do espaguete e da lasanha do domingão.

O giouvetsi (ou yiouvetsi) é feito com um tipo de massa chamado kritharaki ou manestra, que tem o formato de grãos de arroz. No Brasil, encontra-se a versão italiana, rotulada como risoni, orzo ou rosmarino.

O macarrão é assado dentro de um molho de tomate com especiarias e carne, que pode ser bovina, suína ou ovina. Eu fiz com ossobuco de vitela, pois adoro a vitela do restaurante grego Acrópoles, de São Paulo.

O legal da comida grega é que ela mistura os sabores do leste e do oeste do Mediterrâneo. O molho do giouvetsi tem tanto as ervas italianas e provençais (tomilho, louro) quanto especiarias mais associadas às cozinhas turca e árabe (cominho, canela).

Uma receita que consultei recomendava tostar a massa antes de misturá-la aos líquidos, para evitar que o amido empape o caldo.

Não sei se foi por isso, mas segui a dica e deu certo. O risoni ficou soltinho.

Você usa só uma panela. Primeiro tosta o macarrão e reserva em outro recipiente. Aí prepara o molho: refoga carnes e legumes, junta tomate, vinho e temperos.

Cozinha o molho até a carne ficar macia, o que vai depender do tipo de carne escolhido.

Por fim, devolve a massa tostada, mistura bem e transfere para uma assadeira para gratinar. Daí você serve com queijo ralado, como o macarrão italiano.

Os gregos adoram queijo e têm dezenas de tipos. Para este prato, o mais comum é o kefalotyri, queijo duro de leite de vaca (ou uma mistura de vaca e ovelha).

No Brasil, o único queijo de origem grega que encontramos é o feta. Use-o com parcimônia, pois é extremamente salgado. Ou então vá de parmesão ralado mesmo.

GIOUVETSI

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

200 g de macarrão risoni

4 colheres (sopa) de azeite

400 g de carne de boi, vitela, porco ou carneiro em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

½ cenoura picada

1 lata de tomates pelados

200 ml de vinho tinto seco

1 colher (chá) de cominho

1 colher (chá) de tomilho ou orégano

2 folhas de louro

1 colher (café) de noz-moscada

1 pitada de canela

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Queijo ralado a gosto

Modo de fazer