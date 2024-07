Acabo de voltar de Buenos Aires, aonde fui para entreter meu filho pré-adolescente em férias escolares.

Como levava comigo um turista de primeira viagem e (muito) empolgado, não tive muito espaço para peregrinações gastronômicas na capital argentina.

Pão com linguiça e queijo - Marcos Nogueira/Folhapress

Eu geral, almoçava na rua. Uma empanada ou um sanduíche. É de sanduíche que esta coluna vai falar.

O sanduíche de lei dos argentinos se chama choripán –em tradução livre, "linguipão". É apenas isto, pão com linguiça, talvez turbinado com um pouco de molho chimichurri ou salsa criolla (a versão argentina do vinagrete).

Vou compartilhar com vocês a receita do melhor pão com linguiça que eu conheço. Não é o choripán nem a calabresa de porta de estádio. É um sanduíche que desenvolvi com uma coisa ou outra que aprendi com a comida de rua argentina.

O choripán é, na maioria das vezes, um pouco ressecado demais para o meu gosto, por alguns fatores.

Não leva muito molho nem outros elementos que podem lubrificar o sanduba. Como é normal em barracas de calabresa, a linguiça já está pronta e só e aquecida na hora de montar o lanche –ela perde umidade nesse meio-tempo. E o pão não costuma ajudar.

A parte do pão eu resolvi com outro sanduíche que comi na viagem: o cachorro-quente do Panchos Coquito, na cidade de San Isidro, simplesmente delicioso.

Acho que sanduíche de linguiça ou salsicha fica melhor no pão macio, sem muita casca, mas esse pão fica desastroso quando começa a ressecar.

A solução do Coquito é manter os pães numa estufa com vapor. Em casa, eu improvisei uma com uma leiteira, um escorredor de macarrão, um pano de prato e uma tampa de panela.

Você aquece a água na leiteira e coloca em cima o escorredor forrado com um pano (para o pão não grudar no metal). Aí tampa para abafar.

O pãozinho de hot-dog fica úmido, fofo, quentinho, delicioso.

Usei linguiça de Bragança, grelhada na hora, com cebola. Turbinei o linguipão com queijo minas padrão, maionese de leite com alho e molho barbecue caseiro.

O MELHOR PÃO COM LINGUIÇA

Rendimento: 1 sanduíche

Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 gomo de linguiça fresca

1 cebola fatiada

1 pão de cachorro-quente

2 fatias de queijo minas padrão

Modo de fazer