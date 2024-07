São Paulo

Volta e meia aparecem umas receitas que viralizam nas redes sociais. Já teve o espaguete à assassina, cozido direto no molho e queimadinho, crocante.

Agora começou a me aparecer uma receita de um doce inusitado: um pudim de chocolate feito com ovos mexidos. Esta é a nossa receita da vez. Algo facílimo. É bater os ovos, empratar e levar à geladeira.

Não tem trabalho algum (quase) e fica ótimo. Parece mágica.

Pudim de chocolate feito com ovos mexidos - Marcos Nogueira/Folhapress

Antes que você me venha com uma reação do tipo "eca! eca! eca!", reflita. Há muitos doces feitos com base em ovos, em quase todas as culinárias.

Na real, ovos são ingredientes fundamentais da confeitaria e da doçaria. Se formos pegar a doçaria luso-brasileira, então, minha nossa!

Em qualquer doce, os ovos acabam cozidos de uma forma ou de outra. A diferença dos ovos mexidos é que eles são cozidos antes da adição dos outros ingredientes.

Por que não se havia pensado antes na inversão dos fatores? Meu palpite: porque as mentes são bitoladas em modos e usos que se transmitem por gerações, sem quaisquer questionamentos.

Outro motivo, de alguma forma relacionado ao primeiro, está na textura. Doces com ovos, sem exceção, requerem um cozimento delicadíssimo para que o ovo não talhe, não crie grumos que estragam a intenção de uma textura lisinha, perfeita. Fogo baixo, sem choque térmico e fé.

O pudim de ovos mexidos inverte tudo no processo culinário. O ovo, já cozido, é batido com o resto dos ingredientes até se obter um creme sedoso. E aí é só levar o pudim à geladeira.

Usei, na minha receita, cacau puro em pó. Isso significa que se você for usar outro tipo de chocolate —chocolate em pó 50%, por exemplo, ou até mesmo achocolatado—, precisará adaptar as medidas.

É algo que você pode fazer ao longo da preparação, moldando a receita ao seu gosto pessoal. Apenas tenha cuidado para não ficar excessivamente doce, um risco que aumenta quando o cacau e o açúcar já vêm misturados.

Quanto à textura do pudim, ele será pastoso como massa crua de bolo assim que você terminar de bater. Não se preocupe. Deixe na geladeira por pelo menos três horas, e ele ficará firme, porém cremoso.

PUDIM DE CHOCOLATE

Rendimento: 2 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 ovos

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

1 pitada de sal

3 colheres (sopa) de cacau em pó

4 colheres (sopa) de açúcar

100 ml de leite

1 colher (chá) de extrato de baunilha (opcional)

Modo de fazer